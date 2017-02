Uutinen

Kouvolan Sanomat: Jänisruttoa ei ole vielä uskallettu kuopata Elimäellä Jänisrutto levisi viime syksynä Elimäeltä eri puolelle Kouvolaa. Tauti ei tiettävästi ole päässyt laajalti tarttumaan ihmisiin, koska asiasta kerrottiin nopeasti, sanoo Elimäen riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja Esko Viinanen. Hän tietää pari kolme metsästäjää, jotka ovat sairastuneet jänisruttoon. Syksyllä metsästäjät kävivät hautaamassa pihoilta kuolleina löytyneitä eläimiä. Ruhoja löytyi Elimäeltä Viinasen mukaan yllättävän paljon. Kuolleina löytyneiden ja metsästettyjen jänisten käsittelyssä tähdennettiin syksyllä varovaisuutta. — Metsästäjät löysivät hyvin nopeasti kertakäyttökäsineet, kun ruttoa alkoi esiintyä, Viinanen kertoo. Ratulasta talvella kuolleena löytynyt rusakko oli kuollut jänisruttoon. Tartunnan se oli todennäköisesti saanut myyristä hengitysteiden kautta. Yleensä jänisrutto tappaa sairastuneen eläimen 2—10 päivän sisällä. Alueella on todennäköisesti vahva myyräkanta, joka kantaa jänisruttoa, arvioi Eviran erikoistutkija Minna Nylund. Huolestuttavaa on Esko Viinasen mukaan se, ettei tällä hetkellä tiedetä, kuinka laajalle rutto on levinnyt. — Emme ole asiaa uskaltaneet vielä kuopata. Kesällä nähdään lähteekö rutto vielä leviämään. Elimäellä jänisruttoa eli tularemiaa oli syksyllä paljon. Tautia esiintyy harvoin talvella, koska se leviää pääasiassa hyttysten välityksellä. Minna Nylundin mukaan talvisia jänisruttotapauksia tulee esiin silloin tällöin. — Jänis voi saada sen talvella hengitysilman kautta oleilemalla paikassa, jossa on tautia kantavia myyriä. Rutto tappaa harvoin Nylundin mukaan jäniskannan kokonaan. Myöskään Elimäellä rutto ei vienyt koko jäniskantaa. Toisissa paikoissa Elimäkeä jäniskanta säilyi Esko Viinasen mukaan runsaana. — Jäniksiä metsästettiin ja saatiin saaliiksi Elimäellä kauden loppuun saakka. Jäniksen metsästysaika päättyy tänään tiistaina. Evira tutkii säännöllisesti eläimistä ihmisiin tarttuvista taudeista rabies- ja lintuinfluenssavirusta. Vakavimpana ihmistä uhkaavana tautiriskinä Nylund pitää tällä hetkellä lintuinfluenssaa. Kevään muuttolinnut tuovat tullessaan lintuinfluenssariskin. Suomessa on viime marraskuusta asti tavattu H5N8-lintuinfluenssaa, joka ei tiettävästi tartu ihmisiin. Nylundin mukaan taudin muodoista ihmisiin tarttuvia tapauksia on ollut aiemmin muualla Euroopassa. Tämänhetkinen kanta on Nylundin mukaan uhka siipikarjalle. Taudin varalta Suomessa on siipikarjan ulkonapitokielto toukokuun loppuun. Rabiesta on Nylundin mukaan tavattu Suomessa viimeksi vuonna 1989. Lepakkorabiesta löytyi Suomesta viimeksi viime vuonna. Lue lisää Kouvolan Sanomista tai mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/02/28/J%C3%A4nisruttoa%20ei%20ole%20viel%C3%A4%20uskallettu%20kuopata%20Elim%C3%A4ell%C3%A4/2017221953314/4