Uutinen

Korian sähköaseman uudistustyöt siirtävät kuntorataa etelään Korialla sijaitsevaa Kouvolan kaupungin valaistua kuntorataa siirretään osittain etelämmäksi Korian sähköaseman uudistustöiden vuoksi. Sähköaseman rakenne muuttuu ja se laajenee etelään nykyisen kuntoradan kohdalle. Uudistusta tekevän Fingridin mukaan kuntoradan siirto pyritään tekemään hiihtokausien ulkopuolella niin, että siitä on mahdollisimman vähän häiriötä ulkoilijoille. Rakennustöiden ajaksi osa kuntoradan alueesta joudutaan aitaamaan turvallisuuden takaamiseksi. Korian sähköaseman Pääurakoitsija Empower PN vaihtaa 1970-luvulla rakennetun aseman ikääntyneitä laitteita kokonaan uusiin ja tekee parannuksia asemalla olemassa oleviin laitteisiin. Yli 13 miljoonan euron arvoisen investoinnin rakennustyöt alkoivat loppuvuodesta 2016, ja hanke valmistuu vuoden 2019 lopulla. Aseman eteläpuolelta kuntoradan läheisyydestä puretaan yksi vanha voimajohtopylväs ja tilalle rakennetaan kolme uutta. Korian asemalta Lappeenrannan Yllikkälään johtava ikääntynyt 110 kilovoltin voimajohto puretaan ja sen paikalle rakennetaan uusi yhteys. Voimajohdon rakennustyöt valmistuvat loppuvuodesta 2018. Uusittavan voimajohdon pituus on noin 82 kilometriä. Se on osa historiallista Rautarouva-voimajohtoa. 1920-luvulla rakennettu Rautarouva on Suomen kantaverkon vanhin osa, ja se oli ensimmäinen Suomen valtion rakennuttama voimajohto.

