Kouvolan Sanomat: Koskenrannan saneeraustyöt alkoivat Kuusankoskella Kymijoen rannasta Koskenrannan alueelta on kaadettu paljon puita helmikuun aikana. Harvennus liittyy kaupungin saneeraukseen, jossa jatketaan Kymijoen rannan kuntoilureittejä Lauttakadulta Koskenrantaan sekä saneerataan Ekholmintieltä rantaan johtavat Koskenrannankatu, Koskenrannankuja sekä Koskenrannanraitti. — Metsikön raivaus on suunnitelluilta osilta valmis. Puita lähti paikoista, joihin tulee uusia rakenteita. Lisäksi harvensimme vesakkoa sekä kaadoimme puita, jotka olivat huonokuntoisia. Tarkoitus on tehdä alueesta puistomaisempi, Kouvolan kaupungin suunnitteluinsinööri Jussi Kimmo kertoo. Kouvolan Vesi toimii rakennuttajana katujen saneerauksessa. Kouvolan Veden verkostopäällikön Teija Suutarin mukaan seuraavaksi alkaa alueen vesihuollon saneeraus. Työt ovat jo alkaneet Lauttakadun vieressä olevalla puistoalueella. — Etenemme siitä Koskenrannankatua ja Koskenrannankujaa pitkin. Työt sulkevat joitain katuosuuksia pitkin kesää, mutta alueella pystytään järjestämään kiertotiet siten, etteivät työt haittaa alueen asukkaita, Suutari kertoo. Suutari arvioi korjaustöistä koituvan asukkaille vähänlaisesti haittaa. Puistoalueelta on jo kaivettu esille kalliot, joiden räjäytystyöt vesihuollon saneerauksen tieltä aloitetaan ensi viikon aikana. — Työt on tarkoitus saattaa loppuun syyskuun loppuun mennessä, mutta pyrimme edistämään työvaiheita, jotta työt olisivat valmiit jo sitä ennen.

