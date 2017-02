Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvolalainen Roope Tonteri on jo konkari MM-joukkueessa Suomi lähtee isolla joukkueella 9.—17. maaliskuuta Sierra Nevadassa Espanjassa järjestettäviin lumilautailun maailmanmestaruuskilpailuihin. 12 lumilautailijan MM-joukkueessa on mukana ensikertalaisia sekä kokeneita konkareita. Kokemusta ryhmässä edustaa myös kouvolalainen hallitseva big airin maailmanmestari ja slopestylen hopeamitalisti, 25-vuotias Roope Tonteri. Kokeneemmasta päästä on myös viime kaudella World Snowboard Tourin MM-kisoissa sekä slopestylessä että big airissa hopealle laskenut Enni Rukajärvi. MM-slopestylen kanssa päällekkäin kisataan Oslossa X Gamesit, joihin Rukajärvi ja Tonteri on kutsuttu. Näin ollen he laskevat Sierra Nevadassa pelkästään big airin. Toneterin ja Rukajärven ohella kokemusta edustavat Markus Malin, Janne Korpi, Ville Paumola, Anton Lindfors, Kristiina Nisula ja Ella Suitiala. Ensikertalaisia on mukana neljä: Kalle Järvilehto, Mikko Rehnberg, sekä 17-vuotiaat Rene Rinnekangas ja Emmi Parkkisenniemi. — Kiva on saada tällaista laajuutta matkaan. Rukajärvi on laskenut upeasti ja Tonterille tuli voitto Saksan maailmancupissa. Toisaalta Rinnekangas oli Mammothin maailmancupissa viides kovassa seurassa, päävalmentaja Antti Koskinen hehkuttaa. Päävalmentajan mukaan joukkueelle on MM-kisoissa kaikki mahdollista. — Vaikka mitään virallista mitalitavoitetta ei ole, niin kisoissa voidaan mennä ihan päätyyn asti. Tonteri, Rukajärvi, Paumola ja Malin saapuvat MM-kisoihin suoraan World Snowboard Tourin elite-tason Burton US Openista, joka lasketaan tällä viikolla. Muu joukkue saapuu Sierra Nevadaan Suomesta. Tonteri voitti vuonna 2013 kultaa sekä slopestylessa että big airissa lumilautailun MM-kilpailuissa Kanadassa. Vuonna 2014 Sotšin talviolympialaisissa Tonteri sijoittui slopestylen finaalissa 11:nneksi. Vuonna 2015 Tonteri voitti slopestylen MM-hopeaa ja big airin kultaa lumilautailun maailmanmestaruuskilpailuissa Itävallassa. Lue koko uutinen:

