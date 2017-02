Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvolalainen elokuvakerho Edvin pannaan jäihin tulevan näytöskauden jälkeen — kevään ohjelmistossa on muun muassa Aki Kaurismäen uutuuselokuva Elokuvakerho Edvinin kevätkausi alkaa tulevana maanantaina. Kausi jää ainakin toistaiseksi kerhon viimeiseksi, sillä yhdistys laitetaan sen jälkeen lepäämään. — Hallitukseen ei löydy enää aktiivisia jäseniä. Tarvitsisimme mukaan nuoria, sihteeri Satu Kurri sanoo. Kurrin mukaan hallituksen jäsenten keski-ikä lähentelee 70 vuotta. Nykyisillä jäsenillä ei ole enää energiaa pyörittää kerhoa eikä kehittää sen toimintaa. Edvin perustettiin Kouvolassa vuonna 1969, eli se täyttäisi kahden vuoden päästä 50 vuotta. Puheenjohtaja Eero Utin mukaan se on yksi Suomen vanhimpia yhä toiminnassa olevia itsenäisiä, yhdistyspohjaisia elokuvakerhoja. Edviniä ei aiota lopettaa kokonaan. — Se ei kannata. Jos yhdistys halutaan perustaa uudelleen, byrokratia on kova, Utti sanoo. Hallitus esittää maaliskuun vuosikokouksessa yhdistyksen laittamista jäihin. Kurri ja Utti toivovat, että elokuvakerhon toimintaa jatkamaan löytyy tulevaisuudessa uusia aktiiveja. Edvinin elokuvat esitetään Studio 123:ssa Kuusankoskella. Kevätkauden ensimmäinen elokuva on Hirokazu Kore-edan ohjaaama Siskokset. Se esitetään ensi maanantaina 6.3. kello 17. Aki Kaurismäen ohjaama uutuuselokuva Toivon tuolla puolen on vuorossa 20.3. Edvin esittää elokuvan yhteistyössä Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelujen ja monikulttuurikeskus Saagan kanssa. Elokuva on ilmainen, ja sen jälkeen järjestetään keskustelutilaisuus. Ohjaajaveljekset Aki ja Mika Kaurismäki olivat 1970-luvulla mukana Edvinin toiminnassa.

