Kouvolan Sanomat: Kouvolalaisesta ravintolasta puuttunut asiakasvessa jo vuosia — kaupunki aikoo määrätä kuukausittaisen 1 000 euron uhkasakon Kouvolan kaupunki ja paikallinen ravintolayrittäjä ovat ajautuneet kiistaan WC-tiloista. Ravintolalla ei ole asiakasvessaa, vaikka tiloissa on 20 asiakaspaikkaa sisällä ja 24 terassilla. Elintarvikelain mukaan kyseisillä asiakasmäärillä käymälöitä täytyisi olla kaksi: yksi naisille ja toinen miehille. Kaupunki aikoo määrätä ravintolan vähentämään asiakaspaikkojen määrän kuuteen. Vaatimusta aiotaan tehostaa juoksevalla uhkasakolla, jonka kuukausierä on 1 000 euroa. Vähennysvaatimus ja uhkasakko raukeavat, jos ravintola rakentaa vaaditut vessat. Asia on rakennus- ja ympäristölautakunnan käsiteltävänä keskiviikkona. Ravintola on aloittanut toimintansa 1990-luvun loppupuolella. Kouvolan ympäristöterveyspäällikön Taru Pyötsiän mukaan WC-tilojen puute on ollut terveysvalvonnan tiedossa vuosikausia. Viranomaiset eivät ole aiemmin ryhtyneet toimiin, koska yrittäjä on selittänyt ravintolan toimivan lähinnä noutoruokapaikkana. Ravintoloiden WC-tiloista määrätään elintarvikelaissa. Pyötsiän mukaan vaatimuksista voidaan joskus poiketa, jos siihen on perusteltu syy. Joulukuussa terveysvalvonta päätti, että ravintolan vessat on saatava lain mukaiseen kuntoon. Päätöksen taustalla oli Etelä-Suomen aluehallintoviraston myöntämä anniskelulupa. Siitä selvisi, että ravintola aikoo pitää kesällä terassia. Aiemmissa tarkastuksissa terassia ei ole ollut. Lisäksi joulukuussa tehdyssä tarkastuksessa selvisi, että ravintolan asiakkaat on ohjattu työntekijöiden WC-tiloihin, vaikka terveystarkastaja on tämän erikseen kieltänyt. Terveysvalvonta vaati yrittäjältä toteutuskelpoisen suunnitelman kahden vessan rakentamisesta tammikuun loppuun mennessä. Käymälöiden oli määrä olla valmiina helmikuun lopussa. Kaupungin mukaan yrittäjä ei esittänyt suunnitelmaa tai aloittanut rakentamista. Sen sijaan hän lähetti terveysvalvonnalle kuvan rakennusliikkeen selvityksestä, jossa todetaan, ettei tiloihin mahdu kahta käymälää. Lue koko uutinen:

