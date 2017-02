Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvolassa kuntavaaliehdokkaiden määrä laski — katso listalta ehdokkaat Kouvolassa on kuntavaaliehdokkaita reilut 340. Määrä on nelisenkymmentä pienempi kuin edellisvaaleissa vuonna 2012. Vain kaksi ryhmää on pystynyt kasvattamaan ehdokasmääräänsä. Vihreillä oli viime vaaleissa 23 ehdokasta, nyt 38. Keskustan ehdokasmäärä on kasvanut viidellä 44:ään. Kaupungin suurimman puolueen SDP:n istuvista 15 valtuutetusta vain 8 on ehdolla jatkokaudelle. 76 nimellä SDP on kuitenkin selvästi eniten ehdokkaita listalleen löytänyt ryhmä. Ehdokaslistat piti jättää keskusvaalilautakunnille tiistaina. Kuntavaalien ehdokasasettelu vahvistetaan ensi viikon torstaina 9. maaliskuuta. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/02/28/Kouvolassa%20kuntavaaliehdokkaiden%20m%C3%A4%C3%A4r%C3%A4%20laski%20%E2%80%94%20katso%20listalta%20ehdokkaat/2017221958468/4