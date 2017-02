Uutinen

Kouvolan Sanomat: Näin vältyt eläimistä tarttuvilta taudeilta — lue täältä erikoistutkijan vinkit Älä koske paljain käsin kuolleena löytyneeseen eläimeen Jänisrutto leviää pääasiallisesti hyönteispistojen välityksellä. Tartunnan voi saada myös suoraan sairaasta tai kuolleesta eläimestä. Jänisruton esiintyminen vaihtelee huomattavasti vuosittain. Valtaosa tapauksista todettaan elo—syyskuun aikana. Myyrät toimivat jänisruton kantajina, reservuaarina. Talviset jänisruttotapaukset tarttuvat hengitysteiden kautta, kun verta imevät hyönteiset puuttuvat. Epämääräistä lihaa ei kannata syödä Trichinella spiralis eli trikiiniloinen on yleinen riistaeläinten, kuten villisian, karhun ja ketun, loinen, mutta sitä voi esiintyä myös siassa, hevosessa sekä raatoja tai eläinjätteitä syövissä eläimissä. Trikiini aiheuttaa ihmisessä trikinoosiksi kutsutun lihassairauden, joka on Suomessa hyvin harvinainen. Tartunta saadaan tyypillisesti raa’asta tai huonosti kypsennetystä trikiinin toukkia sisältävästä lihasta, -valmisteista tai verestä. Oireita alkaa ilmaantua 2 — 3 viikon kuluttua tartunnasta. Pidä lintulauta puhtaana ja ruokamyrkytys etäällä Salmonellan levittäjinä voivat toimia nisäkkäät, linnut ja matelijat. Tauti leviää niiden ulosteista ympäristöön. Tuotantoeläimet voivat saada tartunnan saastuneen rehun tai juomaveden välityksellä. Salmonellatyyppejä on olemassa yli 2 000. Ne kaikki voivat aiheuttaa tautia ihmiselle. Yleisimmin salmonellat aiheuttavat kuumeisen ripulin. Suojaa itsesi mökin kevätsiivouksessa Myyräkuume on munuaisoireinen verenvuotokuumetauti, jonka aiheuttaja on puumalavirus. Ihmiset saavat tartunnan yleensä metsämyyrän eritteiden saastuttaman pölyn välityksellä. Tautitapauksia on eniten, kun myyrien määrä nousee tai on huipussaan. Valtakunnalliseen tartuntatautirekisteriin on ilmoitettu 774 — 2 603 tartuntaa vuosittain. Kuolleen eläimen hautaaminen Kuollut eläin on hävitettävä paikassa, jossa se ei vaaranna ihmisten tai eläinten terveyttä. Hauta ei saa olla pohjavesialueella, alle 250 metrin etäisyydellä kaivosta, vedenottamon suoja-alueella eikä vesistöön viettävällä rinteellä. Hautapaikkaa valittaessa on huomioitava, ettei aluetta tulla pian hautaamisen jälkeen kyntämään tai kaivamaan. Kuollut eläin on haudattava vähintään metrin syvyyteen. Hauta on peiteltävä niin, etteivät ketut, rotat tai muut eläimet pääse siihen käsiksi. Kuolleen eläimen ruho on hautaamisen yhteydessä tarvittaessa kalkittava tai käsiteltävä desinfiointiaineella taudinaiheuttajien tuhoamiseksi. Kuollutta eläintä ei saa haudata muovisäkissä tai muussa maatumattomassa pakkauksessa. Lähde: Erikoistutkija Minna Nylund, Evira Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/02/28/N%C3%A4in%20v%C3%A4ltyt%20el%C3%A4imist%C3%A4%20tarttuvilta%20taudeilta%20%E2%80%94%20lue%20t%C3%A4%C3%A4lt%C3%A4%20erikoistutkijan%20vinkit/2017221953316/4