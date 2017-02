Uutinen

Kouvolan Sanomat: Risunjemmaaja-videon kuvaaja joutui vihan kohteeksi — poliisi muistuttaa, että henkilötietoja jakamalla saattaa syyllistyä rikokseen Raivokas risunjemmaaja -videon kuvaajaksi epäilty henkilö on joutunut verkossa vihan kohteeksi. Viime päivinä keskustelupalstoilla on levitelty hänen tietojaan uhkailevaan sävyyn. Keskustelu vaikuttaa voimistuneen sen jälkeen, kun Kouvolan Sanomat uutisoi viime perjantaina sosiaalisessa mediassa Risumieheksi nimetyn 72-vuotiaan miehen joutuneen sairaalaan. Hänen läheinen sukulaisensa kertoi miehen terveyden heikentyneen selvästi viime kuukausina. Sukulainen epäili syyksi videon aiheuttamaa kiusaamista ja häiriköintiä. Youtubessa julkaistu video on kuvattu Kouvolassa lenkkipolulla kesäkuussa 2016. Videolla kuvaaja ja videon kohde alkavat riidellä risukuorman takia. Poliisi pitää vihapuheilmiötä huolestuttavana. Rikosylikomisario Juha Junkkarin mukaan poliisi seuraa verkkokeskustelua ja puuttuu tarvittaessa laittomuuksiin. Hän toivoo, että ihmiset tajuaisivat vihanlietsonnan seuraukset. — Jos joku jakaa henkilötietoja sillä tavalla, että niistä saa kimmokkeen rikoksen tekoon, myös viestin lähettäjä voi syyllistyä rikokseen. Kyseessä voi tällöin olla julkinen kehottaminen rikokseen. Junkkarin mukaan vihapuhe ja laaja nettikiusaaminen voi alkaa hyvin erilaisista aiheista. Usein tapauksiin liittyy ajatus siitä, että tekijä täytyy saada vastuuseen. — Esimerkiksi eläimiin liittyviin rikoksiin syyllistyneitä henkilöitä on nostettu tällaisen joukkovihan kohteeksi. Lue koko uutinen:

