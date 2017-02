Uutinen

Kouvolan Sanomat: Tasa-arvoinen avioliittolaki ei aiheuta hääpiikkiä maaliskuussa — useat parisuhteensa rekisteröineet muuttavat suhteensa avioliitoksi Tasa-arvoinen avioliittoliittolaki astuu voimaan keskiviikkona. Eduskunta hyväksyi joulukuussa 2014 avioliittolain muuttamisen niin, että kaksi samaa sukupuolta olevaa ihmistä voivat jatkossa solmia avioliiton. Avioliittolaista poistuvat kohdat, joissa puhutaan miehestä ja naisesta. Rekisteröidyssä parisuhteessa elävä pari voi halutessaan muuttaa parisuhteensa avioliitoksi 1. maaliskuuta alkaen, jos parisuhde on rekisteröity Suomessa. Parin on tehtävä asiasta ilmoitus maistraatille yhdessä. Rekisteröity parisuhde jatkuu avioliittona ilmoituspäivästä lukien. Rekisteröityä parisuhdetta ei ole pakko muuttaa avioliitoksi, vaan pari voi jatkaa rekisteröidyssä parisuhteessa niin halutessaan. Rekisteröidyn parisuhteen oikeusvaikutukset pysyvät voimassa. — Valtakunnallisen linjauksen mukaan muutos tehdään ilman seremonioita, Kouvolan maistraatin henkikirjoittaja Helena Kasanen kertoo. Valtakunnallisen ihmisoikeus- ja sosiaalialan kansalaisjärjestön (Seta) mukaan tasa-arvoinen avioliittolaki ei näy hääpiikkinä maaliskuussa. — Vaikka 1. maaliskuuta on historiallinen päivä, häät ovat arvokas juhla. Harva pari haaveilee häistä maaliskuussa. Usea pari haluaa mennä naimisiin kesällä, Viima Lampinen, Setan hallituksen puheenjohtaja kertoo. Lampisen mukaan moni parisuhteensa rekisteröinyt pari muuttaa suhteensa avioliitoksi maaliskuussa. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/02/28/Tasa-arvoinen%20avioliittolaki%20ei%20aiheuta%20h%C3%A4%C3%A4piikki%C3%A4%20maaliskuussa%20%E2%80%94%20useat%20parisuhteensa%20rekister%C3%B6ineet%20muuttavat%20suhteensa%20avioliitoksi/2017221957572/4