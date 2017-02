Uutinen

Kouvolan Sanomat: Tekninen lautakunta myönsi yli miljoona euroa katuhankkeisiin Kouvolan kaupungin tekninen lautakunta hyväksyi tiistaina esitykset seudun katuhankkeista. Lautakunnan puheenjohtajan Janne Wallin (kesk.) mukaan hankkeiden yhteen laskettu budjetti on hieman yli miljoona euroa. Hankkeista suurin on katujen parannustyö Inkeroisissa: Yhteiskouluntietä, Kalajankujaa, Kalajanpolkua ja Suorapolkua parannetaan noin 560 metrin matkalta. Samalla uutta kevyen liikenteen väylää aiotaan rakentaa noin 225 metriä. Hankkeen arvonlisäveroton kustannusarvio on 400 000 euroa. Inkeroisissa parannetaan kyseisten katujen rakennekerrokset ja kuivatusjärjestelmät sekä uusitaan katuvalaistus. Yhteiskouluntiellä uusitaan päällyste. Samalla Kymen Vesi uusii ja saneeraa runko- ja taloliittymäjohtoja ja sadevesiviemäröintiä. — Tietöitä ruvetaan tekemään kevään aikana, ja osa töistä valmistuu ensi vuoden puolella. Inkeroisten parannustyö kuuluu laajuutensa vuoksi tähän joukkoon. — Myös Kellomäen kiertoliittymän hanke jakautuu kahdelle vuodelle ja valmistuu vuoden 2018 aikana, Wall sanoo. Koriansuoran, Hitsaajantien ja Sepänkadun risteyksen muuttaminen kiertoliittymäksi on ollut toiveissa jo pitkän aikaan. Risteys on ollut yksi kaupungin pahimmista sumpuista ruuhka-aikaan. Lautakunta hyväksyi myös Matkakeskuksen asemakaavan muutoksen. Lautakunta asettaa kaavan uudelleen 30 päivän ajaksi julkisesti nähtäväksi. Tämän aikana kaupunkilaiset voivat ottaa kantaa kaavamuutokseen. Mikäli kaavasta ei jätetä muistutuksia, eikä siihen tehdä merkittäviä muutoksia, lautakunta esittää sitä kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi. Mikko Koivisto, Janne Rönkkö Lue koko uutinen:

