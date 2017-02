Uutinen

Kouvolan Sanomat: Tiina Rajakallio kysyy koruillaan, onko ihminen hukannut yhteytensä luontoon — näyttely on esillä Kouta-galleriassa Tiina Rajakallio on miettinyt jo pitkään nykyihmisen suhdetta luontoon. Nämä pohdinnat lappeenrantalainen korutaiteilija on siirtänyt koruihin. Hänen näyttelynsä Risteys avautuu tänään tiistaina Kouta-galleriassa. Nimi kuvaa tietä, jossa on risteyksiä. Risteyksissä ihmisellä on mahdollisuus valita suuntansa suhteessa luontoon. — Pohdin sitä, ovatko ihmiset nyt risteystilanteessa ja onko meidän tehtävä jokin valinta luontosuhteessamme, taiteilija sanoo. Näyttelyssä on mukana parikymmentä kaula- ja rintakorua. Niiden materiaaleina on käytetty muun muassa puuta, vaneria sekä kierrätysnahkaa ja -kumia. Vanhemmat korut on valmistettu vuosina 2014 ja 2015, uusimmat ovat tältä talvelta. — Uusissa koruissa on käytetty traktorien ja polkupyörien sisäkumeja, jotka olen löytänyt autokorjaamoista. Rajakallion mukaan ihmiset ovat yhdistäneet kumin ehtyvään luonnonvaraan öljyyn. Taiteilijalle se sopii. — Koruissa on mukana ajatus siitä, olemmeko jo hukanneet yhteyden kaikkeen ympäröivään. Risteys-näyttely Kouta-galleriassa taidemuseo Poikilossa 19.3. asti. Lue lisää päivän lehdestä tai Kouvolan Sanomien mobiilisovelluksesta.

