Kouvolan Sanomat: Voikkaalainen Karoliina Kuusisto seuraa isänsä avaamia latuja Voikkaalainen Karoliina Kuusisto, 14, lähti vanhempiensa seurassa hiihtoladuille jo pikkutyttönä, mutta kun ikävuosia oli koossa kymmenkunta, talvipäivien harrastus alkoi kehittyä vakavamman kilpaurheilun suuntaan. — Hippo-hiihdoissa tuli tietysti käytyä, mutta ensimmäisiin kansallisiin kisoihin osallistuin viitisen vuotta sitten, Karoliina muistelee. Tähänastisen uran huippu on vuosi sitten Kouvolan Hiihtoseuran joukkueessa saavutettu Hopeasomman viestivoitto. KHS:n N14-joukkueessa hiihtivät Karoliinan ohella Noora Nikkinen ja Elisa Mattila. — Kisa onnistui itseltänikin, ja ratkaisu oli jännä. Se meni loppusuorakamppailuksi. Kilpailukokemus näkyy muun muassa siinä, että startteja odotellaan rauhallisemmalla mielellä kuin alkuaikoina. — En oikeastaan mieti kisasuoritusta etukäteen. Tutut kuviot tietysti käydään läpi, kuten latuun tutustumiset ja verryttelyt, mutta ei se jännitä. Karoliinalla on vahva perhetausta hiihdon saralla, sillä isä Kimmo Kuusisto on entinen kilpahiihtäjä. Nykyisin isä valmentaa tytärtään. — Sieltähän se omakin innostukseni lähti, Karoliina hymyilee. Kimmo Kuusiston mielestä urheilu-urasta on etua valmentajan työssä. — Eihän siitä haittaakaan ole, kun itse tietää millaista kilpaileminen on. Varustehuoltoonkin on perehdytty jo aikoja sitten, ja kaiken kaikkiaan vuosien myötä on tullut aika hyvä käsitys maastohiihdosta vaativana ja rankkana lajina. Karoliinan suosikkimatka on viisi kilometriä. Tänä talvena vapaalla hiihtotavalla on saatu vähän parempia tuloksia, mutta suhdanteet vaihtelevat. — Treenaan molempia tyylejä, ja ne kulkevat ohjelmassa aika käsi kädessä. Viime talvena perinteinen hiihto tuntui hieman paremmalta. Nuoren hiihtäjän harjoitusohjelma koostuu talvella lajitreeneistä, kun taas kesällä vauhtia ja kuntoa haetaan juoksulenkeiltä, rullahiihdosta, pyöräilystä, salitreeneistä ja sauvarinteistä. — Varsinkin kesällä hiihtäjän harjoittelu on tosi monipuolista. Talvella taas apua tulee esimerkiksi Valkealan tykkilumiladusta, jos luonnonlunta ei oikein löydy. Kausi alkaa marraskuussa ja kisoja on joulun jälkeen ollut viikoittain. Ohjelmaan kuuluu myös leirityksiä, jotka lieventävät kilpahiihtäjän toisinaan yksinäistä taivallusta. — Ihan lähellä ei asu ketään seurakaveria, jonka kanssa pääsisi lenkille. Leireillä ja kisamatkoilla tapaa sitten kavereitakin, Karoliina sanoo. Sairastuminen haittasi kuluvan talven Hopeasompaa, mutta neljästoista sija sentään irtosi Lempäälän laduilta. Edessä ovat vielä KLL:n kisat Vierumäellä ja Kausalan Yrityksen 90-vuotisjuhlahiihdot sekä monet muut tapahtumat. — Yritetään tehdä hyvät hiihdot. Kunto on taas nousussa. Lue koko uutinen:

