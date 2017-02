Uutinen

Kouvolan Sanomat: Vuonna 1969 perustetun kouvolalaisen elokuvakerhon jäsenmäärä on romahtanut Kouvolalainen elokuvaryhmä Edvin perustettiin vuonna 1969. Yhdistyksen sihteerin Satu Kurrin mukaan ensimmäiset vuosikymmenet olivat vilkkaita. Elokuvakerho teki kouluvierailuja ja elokuvantekijät vierailivat kerhossa. — Edvin oli ennen jonkinlainen elokuvakasvattaja. Näytösten jälkeen elokuvista vaihdettiin mielipiteitä. Juuri se oli alun perin kerhotoiminnan tarkoitus. Nykyisin Edvin on keskittynyt elokuvien esittämiseen, koska jäsenillä ei ole energiaa muuhun. Kurri ei ole myöskään varma, onko keskustelulle tänä päivänä tarvetta. — Osa katsojista lähtee esityksistä nopeasti kotiin. Ehkä osa saattaisi jäädäkin. Edvinillä on tänä päivänä vain noin 30 jäsentä. Parhaimmillaan jäseniä on ollut ainakin parisataa. Elokuvakerhon hallitus esittää maaliskuun vuosikokouksessa yhdistyksen panemista jäihin. Sitä ei kuitenkaan lopeteta kokonaan. Jos uusia aktiiveja löytyy, kerho jatkaa myöhemmin toimintaansa. Lue lisää keskiviikon lehdestä tai Kouvolan Sanomien mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

