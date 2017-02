Uutinen

Kouvolan Sanomat: Yritysjohtajien muotokuvat valottavat Kymenlaakson teollisuushistoriaa — kauppakamarit avasivat verkkogallerian Kymenlaakson talouselämän historiaan pääsee nyt tutustumaan verkossa kauppakamarien digitaalisen muotokuvagallerian avulla. Galleriassa on lähes 300 suomalaisen yritysjohtajan ja talouselämän vaikuttajan muotokuvat itsenäisyyden ajalta. Kymenlaaksosta mukana on erityisesti metsäyhtiöiden omistamia maalauksia. Valtaosa taideteoksista on ollut tähän asti yritysten yksityisissä kokoelmissa yleisön tavoittamattomissa. Kauppakamarit juhlistavat gallerialla satavuotiaan Suomen historiaa. Muotokuvia voi hakea kuvan kohteen, taiteilijan tai yrityksen nimellä. Kuvien yhteydessä on henkilöiden esittelytekstit. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/02/28/Yritysjohtajien%20muotokuvat%20valottavat%20Kymenlaakson%20teollisuushistoriaa%20%E2%80%94%20kauppakamarit%20avasivat%20verkkogallerian/2017447/4