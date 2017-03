Uutinen

Kouvolan Sanomat: Erkki Joutsen elää huijatuilla tuilla — Ilmasta rahaa saa ensi-iltansa Anjalankosken teatterissa perjantaina Anjalankosken teatterissa saa perjantaina ensi-iltansa Michael Cooneyn kirjoittama farssi Ilmasta rahaa. Sen ohjaa Mari Kahri. Näytelmä kertoo Erkki Joutsenesta (Timo Hopponen), joka on pari vuotta aikaisemmin jäänyt työttömäksi paikalliselta sähkölaitokselta. Erkki on kuitenkin keksinyt nerokkaalta kuulostavan keinon ansaita rahaa: sosiaaliturvan lypsämisen. Edes vaimo (Raijaliisa Laukkanen) ei tiedä, että Erkki ei enää ole töissä, vaan elää huijatuilla tuilla. Tilanne mutkistuu entisestään, kun Kelan tarkastaja (Jaana Kurittu) saapuu Erkin oven taakse. Lopulta näyttämöllä häärää koko joukko ihmisiä hautausurakoitsijasta lähtien. Ilmasta rahaa -näytelmää on esitetty lukuisissa maamme teattereissa joko kyseisellä nimellä tai Puhtaana käteen -nimisenä. Sen kirjoittaja Michael Cooney on toisen näytelmäkirjailijan Ray Cooneyn poika. Näytelmän musiikki on Iikka Kahrin. Rooleissa nähdään edellä mainittujen lisäksi Päivi Amberg, Maria Perho, Ninni Partanen, Sanna Mäkinen, Jarmo Pilli, Wellu Winne ja Timo Kurittu. Osa on vanhoja konkareita, osa on näyttämöllä ensimmäistä kertaa. Ilmasta rahaa -farssin ensi-ilta on Anjalankosken teatterissa Myllykoskella 3. maaliskuuta kello 19. Näytöksiä on 9. huhtikuuta asti. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/03/01/Erkki%20Joutsen%20el%C3%A4%C3%A4%20huijatuilla%20tuilla%20%E2%80%94%20Ilmasta%20rahaa%20saa%20ensi-iltansa%20Anjalankosken%20teatterissa%20perjantaina%20/2017221962356/4