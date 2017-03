Uutinen

Kouvolan Sanomat: HIM-yhtyeen kosketinsoittaja yhdistää Kuusankoskella ranskalaisen runouden ja valaan laulun Kuusankosken Taideruukissa soi sunnuntaina 5. maaliskuuta elektronisen musiikin Sähköpato-klubi. Esiintyjiä ovat helsinkiläiset Janne Puurtinen ja Esa Ruoho.Puurtiselta on odotettavissa vanhaa ranskalaista avantgardistista runoutta yhdistettynä ryhävalaan lauluun.— Kaikki erikoinen kiinnostaa. Törmäsin puolivahingossa kokeelliseen runoilijaan Francois Dufreneen (1930—1982) ja halusin päästää hänet ääneen. Valaiden laulu tulee Havaijilta, Puurtinen kertoo.Hänet tunnetaan parhaiten HIM-yhtyeen kosketinsoittajana.— Viime vuoden HIM oli tauolla. Sen vuoksi soitin Von Hertzen Brothersin festarikeikoilla, vähän niin kuin kesäpoikana. Tänä vuonna HIM esiintyy keikoilla kesällä ja syksyllä. Katsotaan, mitä kaikkea tapahtuu, Puurtinen kertoo.Esa Ruoho tunnetaan taiteilijanimellä Lackluster. Tähän mennessä 18 maassa soittanut Ruoho tuo Kuusankoskelle ambient-taustamusiikkia, joka on ”kohinaa, sihinää tai huminaa”.— Siis tilamusiikkia, Ruoho täsmentää.Klubi järjestetään sunnuntaina kello 18—20. Lue koko uutinen:

