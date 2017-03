Uutinen

Kouvolan Sanomat: Homman oppii vain lavalla — Mika Eirtovaara tuo Stand up! -kiertueen Kouvolaan Katso mahdollisimman paljon kotimaista ja ulkomaista komiikkaa. Sitten ala vain tehdä sitä itse. Näin konkarikoomikko Mika Eirtovaara ohjeistaa stand up -koomikon urasta haaveilevaa. Hänen mukaansa stand up on siitä jännä laji, että homman oppii vain lavalla. — Silloinkin, kun luulee jo osaavansa, ei vielä osaakaan. Eirtovaaran mukaan stand up on komiikan kuningaslaji ja tekijöilleen valtavan haastava. Yleisön reaktio tulee välittömästi ja vahvana. — Se on aika koukuttava tunne, jos saa ihmiset nauramaan. Parasta, mitä esiintymisessä on. Nelosella nähty tv-sarja Stand up! poiki 34 paikkakunnan kiertueen. Se pysähtyy Kouvola-talon Simelius-salissa torstaina 2. maaliskuuta. Esitys alkaa kello 19. Lavalla ovat Mika Eirtovaara, Heikki Vilja ja Jaakko Saariluoma. Lue lisää torstain lehdestä tai Kouvolan Sanomien mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

