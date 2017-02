Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvolan Sanomilla on 97 000 lukijaa — yhä useampi valitsee digiversion Kouvolan Sanomien kokonaistavoittavuus on kasvanut viime vuodesta. Paperi- ja verkkolehti tavoittavat viikossa yhteensä 97 000 lukijaa, mikä on 1 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Paperilehdellä lukijoita on 51 000. Pelkästään painettua lehteä lukee 30 prosenttia lukijoista, painettua ja digitaalista versiota rinnakkain 23 prosenttia ja pelkkää digiversiota 48 prosenttia. Kokonaistavoittavuudella tarkoitetaan lehden keskimääräisen numeron lukijamäärää lisättynä keskimääräisen viikon aikana lehden eri digitaalisia versioita käyttäneiden nettomäärällä. Luvut selviävät painetun median yhdessä tilaamasta Kansallisesta Mediatutkimuksesta. Koko maassa painettu lehti on edelleen suosituin lukuväline, joka tavoittaa viikoittain 79 prosenttia suomalaisista. Digitaaliseen lukuvälineeseen tarttuu 70 prosenttia. Vuonna 2011 vastaava luku oli 58 prosenttia. Lue koko uutinen:

