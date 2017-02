Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvolan ehdokaslistoilla yllätyssiirtoja ja -paluita Kaksi kolmesta suomalaisesta ei luota kotikuntansa päättäjiin. Kunnallisalan kehittämissäätiön selvityksen tuloksen perusteella ei olekaan ihme, että kuntavaalien ehdokasasettelu on ollut entistä vaikeampaa. Kouvolan tämänhetkinen valtapuolue SDP jäi sekin täydestä listasta 12 nimen päähän. Vain kaksi ryhmää pystyi lisäämään ehdokkaidensa määrää: vihreät sai peräti 15 ehdokasta enemmän ja keskusta 6 ehdokasta enemmän kuin vuoden 2012 vaaleissa. SDP:ssä puhaltavat muutoksen tuulet: seitsemän istuvaa valtuutettua eli lähes puolet ryhmästä ei ole enää ehdolla. Suurimman puolueen SDP:n nykyisistä valtuutetuista Marjo Lakka, Ville Salonen, Hannele Viljakainen, Kari Leinonen, Ensio Töttö, Katja Airaksinen ja Reino Grönlund jättävät kuntapolitiikan tähän kauteen. Jos kokemusta lähtee, on uusvanhaa kokemusta tarjolla: esimerkiksi Eero Mattila ja Risto Kuisma pyrkivät valtuustoon. Mattila on Anjalankosken viimeisenä kaupunginjohtajana tuttu ehdokas Kouvolan seudulla. Kuisma on entisenä AKT:n puheenjohtajana ja kansanedustajana tunnettu koko Suomessa. Ehdokasmäärän perusteella voi sanoa, että Kouvolan vihreät on nosteessa. Viime vuonna puolueen listoilla oli 23 ehdokasta. Tänä vuonna luku on 38. Vihreät joutunee tekemään kovasti töitä sen eteen, että se saa omat kannattajansa vaaliuurnille. Jos se onnistuu, valtuutettujen määrä voi hyvinkin nousta nykyisestä kahdesta. Sitoutumattomien kujanjuoksu vaaleista luopumisen ja oman listan välillä päättyi 17 ehdokkaan omaan listaan. Viime kuntavaaleissa Kouvolan sitoutumattomien yhteislistalla oli 40 ehdokasta. Ehdokaslista oli käymistilassa loppuun asti: yhdessä vaiheessa nimiä oli jo 27, mutta lopulta moni päätti luopua ehdokkuudesta. Jokunen empijöistä taisi siirtyä puolueen ehdokkaaksi. Sitoutumattomien nykyisestä valtuustoryhmästä Sakari Viinikainen ja Vesa Kaarlampi jättävät politiikan. Elinkeinopolitiikan veteraani Pertti Eskelinen on yksi uusista sitoutumattomien ehdokasnimistä. Suur-Kouvolan sitoutumattomat päätyi 18 ehdokkaaseen. Mukana on lähinnä entisiä perussuomalaisten mutta myös itsenäisyyspuolueen ja piraattipuolueen ehdokkaita. Uuden yhdistyksen sisääntuloa voidaan pitää ehdokasmäärällä mitattuna onnistuneena. Jos Kouvolan sitoutumattomat kärsii vaalitappion Suur-Kouvolan sitoutumattomille, on se vanhalle yhdistykselle lopun alkua. Keskustan viime vaalit olivat Kouvolassa ankeat. Silloisesta 39 ehdokkaasta määrä nousi nyt 44:ään. Istuvista valtuutetuista Sari Lankinen ja Reijo Valkeapää eivät tavoittele jatkoa. Tauon jälkeen takaisin politiikkaan mielii eläköitynyt poliisi Antero Rossi. Kouvolan seudun perussuomalaisten listalla on 32 ehdokasta. Lista on edellisvaaleihin nähden 11 ehdokasta lyhempi — mutta todennäköisesti myös edellistä sopuisampi. Perussuomalaisten kuviot ovat olleet vähintäänkin mielenkiintoisia. Tällä hetkellä 11 valtuutetusta vain 5 on enää perussuomalaisten riveissä. Jäsenten kähinöitä on käyty sovittelemassa Helsingistä saakka. Lopulta kädenvääntö johti siihen, että joukko perussuomalaisia perusti uuden yhdistyksen. Se johti edeltäjäyhdistyksen lakkauttamiseen. Riitojen ollessa kiihkeimmillään valtuuston ryhmäpuheenjohtaja Jari Käki uhosi, ettei varmasti lähde seuraavissa vaaleissa ehdolle. Tilanteen rauhoituttua Käenkin mieli on ehtinyt muuttua. Kokoomus on ottanut listoilleen kaksi entistä perussuomalaista: Pekka Korpivaaran ja Eliisa Timosen. Vielä eilen tiistaina päivällä Timonen kuva löytyi Suur-Kouvolan sitoutumattomien verkkosivujen ehdokaskuvagalleriasta. Vuonna 2012 perussuomalaiset ei esittänyt valtuutettu Timosta kuntavaaliehdokkaaksi. Päätöksestä tuohtunut Timonen erosi valtuustoryhmästä ja lähti vuoden 2012 kuntavaaleihin Itsenäisyyspuolue IPU:n listoilta. Saadut äänet eivät riittäneet valtuustopaikkaan. Korpivaara puolestaan erosi perussuomalaisista myrskyn saattelemana. Hän moitti puoluettaan kovin sanoin. Hänen mielestään sitä johdetaan uhkailulla ja pelottelulla. Puolueen työntekijä Matti Putkonen vastasi syytöksiin sanomalla, että Korpivaara hajotti Kouvolan valtuustoryhmän. Vasemmistoliiton ehdokkaiden määrä laski 27:stä 24:ään. Vaarana voi olla, että vihreät syö vasemmiston ääniä. Näin ollen kaksi paikkaa sulaisi yhdeksi. Kristillisdemokraateilla on jaettavanaan Sari Palmilta periytyvät äänet. Viime vaaleissa hän sai puolueessaan eniten ääniä. Mielenkiintoista onkin nähdä, löytyykö nykyiseltä listalta ehdokasta, jolle puoluetta kannattava nainen haluaisi antaa äänensä. Ehdokaslistat piti jättää keskusvaalilautakunnille eilen tiistaina. Kuntavaalien ehdokasasettelu vahvistetaan ensi viikon torstaina 9. maaliskuuta. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/03/01/Kouvolan%20ehdokaslistoilla%20yll%C3%A4tyssiirtoja%20ja%20-paluita%20/2017221958719/4