Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kuusankoski pääsi punkin maailmankartalle vuonna 1980 Kuusaalaisen Tipi & Ministerit -yhtyeen ATK-kappale on mukana uudella Svart Recordsin Kuoleman tappaneet -kokoelmalla, joka esittelee suomalaisen punkin pienkustanteita vuosilta 1977—1983. Jyrki Jyce Laineen laulama ATK on kokoelman aloitusraita. Se on lohkaistu Tipi & Ministerit -yhtyeen ep:ltä Verta rakastava nainen, joka äänitettiin kuusaalaisen rintamamiestalon vintillä syksyllä 1980. Parhaimmillaan levyharvinaisuudesta on maksettu yli 600 dollaria. — Ei minulla ole sitä itselläkään tallessa. Oltiin silloin vielä koulupoikia. Käsipelillä ne kaikki 200 levyä myytiin, Laakso muistelee. Nykyisin Raisiossa asuva Laine on työskennellyt telakoilla 34 vuotta. Ensin Helsingissä, sitten Turussa. Tammikuussa 1981 haudatun Tipi & Ministerit -yhtyeen aika oli lyhyt mutta tuloksekas. Laine ja kitaristi Ari Laakso perustivat yhtyeen alkuvuodesta 1980. Basistiksi tuli Esa Åkerblom. Rumpuja löi Jori Hellsten. Syksyllä 1980 Laine päätti tehdä omakustannelevyn, kun kerran karhulalainen Ypö-Punk oli niitä tehnyt. — Yhdellä kaverilla oli vanha kaksiraitanauhuri ja kaksi mikkiä. Vedettiin koko homma yhdellä otolla. Se oli siinä. Levynkannen Laine piirsi käsin. A4-tuloste peitti levypussista etupuolen kokonaan, mutta takapuoli jäi vajaaksi. Laine muistuttaa, että nyt julkisuuteen nostetun ATK-kappaleen sävelsi T. J. Hakkarainen, joka oli Laineen Proteesin aikaisia kavereita. Omista sävellyksistään Laine nostaa korkeimmalle kappaleen Tehdaskaupungin lapset, jota ainakin punk-piireissä on pidetty Kuusankosken epävirallisena kansallislauluna. — Tein biisin 17-vuotiaana jo Proteesin aikana. Hämmästyttävää kyllä, se muistetaan yhä. Kuoleman tappaneet -levynjulkaisukonsertti järjestetään Helsingin Lepakkomiehessä 4.3. Tipi & Ministerit ei esiinny. Lue lisää torstain lehdestä tai Kouvolan Sanomien mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/03/01/Kuusankoski%20p%C3%A4%C3%A4si%20punkin%20maailmankartalle%20vuonna%201980/2017221945082/4