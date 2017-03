Uutinen

Kouvolan Sanomat: Pieni Järvineito -patsas kesällä Iitin Mankalaan — toteutus joukkorahoituksella Iitin Mankalan kylään nousee ensi kesänä uusi patsas. Pieni Järvineito -nimisen teoksen toteuttaa taiteilija Reijo Huttu, joka on veistänyt muun muassa jalkapallolegenda Jari Litmasta esittävän patsaan. Hanke on osa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmaa. Patsas on kunnianosoitus Suomen itsenäisyydelle, järviluonnolle ja Kymijoelle. Patsas toteutetaan joukkorahoituksella. Minimitavoitteena on rahoitus pronssi-hartsiseoksesta toteutettavaan patsaaseen. Maksimirahoituksella patsas valetaan pronssista. Hankkeen toimikuntaan kuuluvat Markku Yli-Kaitala, Pyry Ojala ja Reijo Huttu. Hanketta tukevat Iitin Yrittäjät ja Mankalan Seudun Maamiesseura. Patsaan paikaksi valittu Talasvuori Kettujärven itärannalla on matkailuhistoriallisesti merkittävä. Jo 1910-luvulla Suomen Matkailijayhdistys järjesti koskenlaskumatkoja keskieurooppalaisille turisteille Helsingistä Heinolaan, Vuolenkoskelle, Mankalan koskille ja Mankalan asemalle. Ensimmäinen Suomessa tehty matkailuelokuva, vuoden 1911 Berliinin matkailumessuille kuvattu Finlandia, sisältää entisillä Mankalan koskilla kuvatun osuuden. Koskilla on kuvattu vuosina 1920—1940 toistakymmentä tukkilaiselokuvaa. Myös kuninkaalliset ovat viihtyneet Kymijoella. Tanskan prinsessa Dagmar, myöhemmin Maria Fjodorovna, vietti aviomiehensä, Venäjän tsaarin Aleksanteri III:n kanssa kesiä Kymellä Langinkosken keisarillisella kalastusmajalla. Patsaan nimi viittaa Tanskan ja Suomen yhteyteen; Pieni Merenneito -patsas on Kööpenhaminan satamassa sijaitseva tunnettu monumentti. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/03/01/Pieni%20J%C3%A4rvineito%20-patsas%20kes%C3%A4ll%C3%A4%20Iitin%20Mankalaan%20%E2%80%94%20toteutus%20joukkorahoituksella/2017221958154/4