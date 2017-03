Uutinen

Kouvolan Sanomat: Tasa-arvoinen avioliittolaki astui voimaan tänään – voikkaalaispariskunta iloitsee päästessään naimisiin Pieni askel yhteiskunnalle, suuri askel meille, luonnehtii voikkaalainen Janttu Vainio tänään voimaan astuvaa tasa-arvoista avioliittolakia. Rekisteröidyssä parisuhteessa elävä pari voi halutessaan tästä päivästä lähtien muuttaa suhteensa avioliitoksi, jos parisuhde on rekisteröity Suomessa. Vainio on seurustellut puolisonsa Jenna Metsäkedon kanssa viisi vuotta, ja avioliitto on ollut pariskunnan mielessä alusta asti. — On hienoa, että olemme nyt myös lain silmissä tasa-arvoisia heteroparien kanssa, Metsäketo sanoo. Pari on ollut rekisteröidyssä parisuhteessa vuodesta 2015. Avioliitto on heille ennen kaikkea juridinen muutos, ja vuosipäivää he aikovat jatkossakin viettää kesällä, jolloin he rekisteröivät suhteensa. Maanantaina he hakivat maistraatista muutoslomakkeen avioliittoa varten ja palauttavat sen täytettynä heti kun on mahdollista. — Avioliitto ei määritä suhdettamme, mutta toivomme, että se helpottaa esimerkiksi perheensisäisiä adoptioasioita, Vainio sanoo. Pariskunta on saamassa vauvan heinäkuussa. Uuden tulokkaan sukupuolta he eivät halua tietää etukäteen. Vainion ja Metsäkedon mukaan maailma on muuttunut huimasti tasa-arvoisemmaksi vuosikymmenessä. — Kymmenen vuotta sitten en olisi uskonut, että tasa-arvoinen avioliittolaki olisi voimassa nyt. Aiemmin tasa-arvoasioissa edettiin paljon pienemmin askelin, Vainio sanoo. Metsäkedon mukaan uusi avioliittolaki on vahva viesti siitä, että Suomea rakennetaan tasa-arvoisemmaksi paikaksi. — Olemme samanlaisia ihmisiä kuin muutkin, Metsäketo sanoo. Mikko Koivisto Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/03/01/Tasa-arvoinen%20avioliittolaki%20astui%20voimaan%20t%C3%A4n%C3%A4%C3%A4n%20%E2%80%93%20voikkaalaispariskunta%20iloitsee%20p%C3%A4%C3%A4stess%C3%A4%C3%A4n%20naimisiin/2017221958875/4