Uutinen

Kouvolan Sanomat: Uusien pakettiautojen rekisteröinnit kasvoivat neljänneksen viime vuodesta — pakettiauton keski-ikä on Suomessa 12,6 vuotta Helmikuussa rekisteröitiin 1227 uutta pakettiautoa, jossa on kasvua viime vuoden helmikuuhun nähden 24,4 prosenttia. Pakettiautojen ensirekisteröinnit ovat olleet kasvussa jo puolitoista vuotta, ilmenee keskiviikkona julkaistusta Autoalan tiedotuskeskuksen helmikuun tilastosta. Yrityksillä on mielenkiintoa investoida uuteen kalustoon, sillä liikennekäytössä olevien pakettiautojen keski-ikä Suomessa on 12,6 vuotta ja kuorma-autojen 13,2 vuotta. Henkilöautojen rekisteröinnissä on kasvua 2,1 prosenttia viime vuoteen. Tämän vuoden helmikuussa rekisteröitiin 9164 uutta henkilöautoa. Linja-autoja rekisteröitiin 24 kappaletta ja uusia kuorma-autoja 248 kappaletta. Kuorma-autojen rekisteröinnissä on kasvua 12,7 prosenttia edellisvuoteen. Lue koko uutinen:

