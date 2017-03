Uutinen

Kouvolan Sanomat: Anorektikon maailmassa syöminen on epäonnistumista, sairastuneen läheisten tuska on kova Vanhemmilla on tärkeä rooli laihuushäiriöön eli anoreksiaan sairastuneen nuoren tai lapsen hoidossa. Perheet esimerkiksi ruokailevat yhdessä heti, kun se on hoidon edistymisen kannalta mahdollista. Vanhempien osallisuus sairauden hoidossa tunnetaan niin sanottuna Maudsleyn menetelmänä. Sitä alettiin kehittää ja tutkia ensimmäisenä lontoolaisessa Maudsleyn sairaalassa 1980-luvulla. Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirissä yhteiset ruokailut alkoivat runsas vuosi sitten, ja tulokset ovat olleet psykiatrian ylilääkärin Saarinka Mäki-Hokkosen mielestä hyviä. Hoitohenkilökunta kävi hakemassa oppia Helsingin Syömishäiriökeskuksesta, SYListä. — Anoreksia on vaarallinen sairaus, ja ensisijaista on saada lapsi tai nuori ruokailemaan, ja paino palautumaan normaaliksi. Se on aina kiireellinen tilanne. Jos lapsi ei pysty ruokailemaan yksin, tueksi tarvitaan vanhempi ehkä jo ensimmäisellä viikolla hoitoon tulon jälkeen. Koordinaattori Anni Lehtonen Kuopion SYLI-keskuksesta huomauttaa, että läheiset voivat kokea nuoren laihuushäiriöstä suurempaa tuskaa kuin itse sairastunut. Etenkin taudin alkuvaiheissa vanhemmat ja perhe voivat tuntea neuvottomuutta. Silloin ei vielä tiedetä, mitä tehdä ja miten auttaa. — Vastaavasti sairastunut nuori voi olla laihuushäiriön kuherrusvaiheessa, jossa sairaudentuntu puuttuu. Nuoren syömishäiriö kysyy vanhemmalta rajoja ja rakkautta. Lehtonen kannustaa lämpimään ja lempeään puuttumiseen, mutta samalla huolehtimaan siitä, ettei sairauden oireille anneta tilaa. Lapsi on edelleen se sama lapsi, vaikka olkapäillä istuu peikko, joka käskee tekemään itselle pahaa. Varsinkin nuorelle sairastuneelle syömishäiriö voi olla osa kasvua, kipuiluvaihe tai mutalikko, joka on vain koettava ja kahlattava läpi. Vanhemman vastuulla on pitää lapsi elossa. — Tukena olemiseen tarvitaan malttia ja lehmänhermoja, sillä sairaus voi olla pitkällinen. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/03/02/Anorektikon%20maailmassa%20sy%C3%B6minen%20on%20ep%C3%A4onnistumista%2C%20sairastuneen%20l%C3%A4heisten%20tuska%20on%20kova/2017521961989/4