Kouvolan Sanomat: Heikki Hasu valittiin hiihdon Hall of Fameen seitsemän ensimmäisen joukossa Kaksinkertainen olympiavoittaja Heikki Hasu on valittu hiihdon Hall of Fameen. Sippolassa syntynyt yhdistetyn hiihtäjä on yksi seitsemästä elävästä legendasta, jotka valittiin Hiihtomuseon kunniagalleriaan torstaina. Hasun lisäksi ensimmäiset Nordic Ski Hall of Fameen valitut ovat mäkihyppääjä Veikko Kankkonen sekä hiihtäjät Marja-Liisa Kirvesniemi, Paavo Lonkila, Juha Mieto, Siiri Rantanen ja Lydia Wideman-Lehtonen. Ensimmäisissä valinnoissa kunniagalleriaan painotettiin olympiamenestystä. Hall of Fameen on tarkoitus valita pääsääntöisesti vähintään viisi vuotta sitten uransa päättäneitä urheilijoita tai merkittävästi hiihtourheilua kehittäneitä henkilöi Myllykosken Kilpa-Veikkoja edustanut Hasu voitti olympiakultaa yhdistetyssä St. Moritzin olympialaisissa vuonna 1948. Toisen olympiakultansa hän otti Oslon olympialaisten maastohiihdon viestissä yhdessä Paavo Lonkilan, Urpo Korhosen ja Tapio Mäkelän kanssa vuonna 1952. Oslon olympiayhdistetyssä Hasu otti hopeaa. Hasu voitti myös yhdistetyn maailmanmestaruuden Lake Placidin MM-kilpailuissa vuonna 1950. Lake Placidin maastohiihdon viestistä Hasu sai hopeaa. Lue koko uutinen:

