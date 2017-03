Uutinen

Kouvolan Sanomat: Iittiin valtuutetuista ainakin 10 jättää valtuuston — yksi heistä on valtuuston nykyinen puheenjohtaja Iitin kunnanvaltuuston puheenjohtaja Esa Lehtinen (sd.) ei lähde ehdolle huhtikuun kuntavaaleissa. Myös kunnanhallituksen puheenjohtaja Jarkko Salonen (kesk.) on luopunut kuntapolitiikasta. Hän aloittaa ensi maanantaina Iitin hallinto- ja talousjohtajana. Nykyisten puheenjohtajien lisäksi muun muassa sitoutumattomien Hjalmar Kahanpää ei asetu ehdolle. Iitin 27 valtuutetusta vähintään 10 jättää kuntapolitiikan. Ennen ehdokasasettelun vahvistusta Iitissä on 65 ehdokasta. Vuoden 2012 vaaleissa ehdokkaita oli 82. Iitin perussuomalaisilla ei ole tulevissa kuntavaaleissa omaa ehdokaslistaa. Hannu Suhosta ei ole hyväksytty vasemmistoliiton listoille. Kaakkois-Suomen vasemmistoliiton toiminnanjohtajan Jaakko Turusen mielestä Suhonen ei edusta puolueen arvoja. Suhonen ei halua kertoa suunnitelmistaan ennen kuin kuntavaalien ehdokasasettelu on vahvistettu. Virallinen vahvistuspäivä on ensi viikon torstaina 9. maaliskuuta. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/03/02/Iittiin%20valtuutetuista%20ainakin%2010%20j%C3%A4tt%C3%A4%C3%A4%20valtuuston%20%E2%80%94%20yksi%20heist%C3%A4%20on%20valtuuston%20nykyinen%20puheenjohtaja/2017221963013/4