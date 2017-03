Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kalastonhoitomaksut puhuttavat Kymenlaakson kalastajia — Vaikea kysymys jakaa mielipiteitä, mutta ymmärrystä löytyy molemmille puolille Kalatalouden keskusliitto (KKL) esittää, että myös yli 65-vuotiailta tulisi periä kalastonhoitomaksuja. Suomen vapaa-ajankalastajien keskusjärjestö (SVK) vastustaa esitystä tiukasti. Asia jakaa kalastajien mielipiteitä Kouvolassakin. Kalatalouden keskusliitto on huolissaan hupenevista kalastonhoitomaksujen maksukertymistä. Kalastonhoitomaksuja peritään kaikilta 18—64-vuotialta kalastajilta, paitsi onkijoilta ja pilkkijöiltä. Viime vuonna kalastonhoitomaksun vuosiluvan maksoi 209 000 kalastajaa, mikä ylitti Metsähallituksen tavoitemäärän. Euromääräisesti tavoite kaikkien lupien maksukertymästä jäi kuitenkin noin kaksi miljoonaa euroa vajaaksi. Jatkossa vuosilupien maksajien määrää on tarkoitus nostaa 10 000 uudella maksajalla vuodessa. Yhtälöä hankaloittavat satunnaiset salakalastajat, jotka eivät maksa maksujaan, sekä harrastajien keski-iän nouseminen vuosi vuodelta. Yli 65-vuotiaat ovat olleet vapautettuja kalastusmaksuista vuodesta 1997 lähtien. Tällä hetkellä kalastavasta väestöstä noin viidesosa on vapautettu maksuista, ja määrä kasvaa. KKL:n apulaistoiminnanjohtaja Vesa Karttunen sanoo, että maksukertymä voisi lähitulevaisuudessa pysyä tasaisena tai jopa nousta, jos kaikki 18—64-vuotiaat maksaisivat kalastonhoitomaksun kuten pitää. — Se ei kuitenkaan muuta perusasetelmaa, että yhä suurempi väestönosa on vapaamatkustajia, Karttunen sanoo. SVK: muutos vaarantaisi eläkeläisten terveyden Suomen vapaa-ajankalastajien keskusjärjestön (SVK) tiedotteen mukaan maksujen lisäämisellä halutaan vain kasvattaa vesien omistajakorvausten määrää, jäsenjärjestöjen istutuksia ja kalatalousalueiden isännöintipalvelujen avustuksia. Lisäksi SVK:n mukaan eläkeläiset saattaisivat lopettaa kalassa käymisen maksujen takia. Tämä vaikuttaisi SVK:n mukaan kielteisesti eläkeläisten terveyteen, lisäisi terveydenhuollon kustannuksia ja vähentäisi kalannarraustaitojen siirtymistä nuoremmille sukupolville. Kalastonhoitomaksu ei koske onkimista ja pilkkimistä, jotka ovat jokamiehenoikeuksia. Maksu tuskin vaikuttaisi harrastamiseen Kalatalouden keskusliiton Karttusen mukaan heidän jututtamansa yli 65-vuotiaat kalastajat ovat lähes poikkeuksetta sanoneet, että 39 euroa vuodessa ei olisi harrastamiseen vaikuttava kustannuserä. — He tietävät mikä on tämän rahan vaikutus koko kalatalousalalle, Karttunen sanoo. Kouvolan kalamiesten puheenjohtaja, eläkeläinen Veli-Pekka Muona olisi valmis maksamaan vuodessa 39 euroa kalastonhoitomaksua, vaikka hänet on siitä jo vapautettu. — Aktiiviset kalastajat menevät kalaan, maksoi mitä maksoi, Muona sanoo. Kalareissut, polttoainekustannukset ja välinemaksut vievät tosiharrastajalta jo nyt paljon rahaa. Hoitomaksu olisi siinä potissa pieni kuluerä. Lisäksi rahoilla tehty vesistöjen- ja kalastojenhoitotyö hyödyttää kaikkia kalastajia. Tämä on Muonan henkilökohtainen kanta, mutta samanmielisiä löytyy muitakin. — Kyllä meillä eläkeläisillä rahaa on. Monen aktiivikalamiehen kanta on, että kyllä me voisimme sen maksaa, Muona sanoo. Kysymys on periaatteesta, ei hinnasta Valkealan kalakerhon puheenjohtajan Matti Ravantin mielestä työssäkäyvillä ihmisillä on eläkeläisiä paremmat mahdollisuudet ottaa osaa yhteiskunnallisiin kustannuksiin. Henkilökohtaisesti hän on sitä mieltä, että lakia ei tulisi muuttaa. Silti maksu ei hänen mielestään ole kohtuuton. — Useimmat kaverit ovat varmasti samaa mieltä, että ei tällainen rahasumma kenenkään taloutta kaada, Ravantti sanoo. Kouvolan kalamiesten sihteeri Jussi Pakarinen kannattaa järjestömiehenä periaatteen vuoksi vapaa-ajankalastajien kantaa. Ei maksuja yli 65-vuotiaille. Pakarinen kuitenkin myöntää, että kalastajien ikäjakauma on vääristynyt. — En osaa kovasti vastustaa ehdotusta, mutta en myöskään kannata sitä. Vaikea kysymys, Pakarinen sanoo. Pakarinen ei myöskään usko, että eläkeläiset lopettaisivat kalastamisen maksujen takia. Kalastaminen tarjoaa monelle sekä liikuntaa, ravintoa, sosiaalisia piirejä sekä elämyksiä vesiluonnon parissa. Näitä hyötyjä ei rahassa lasketa. Lue koko uutinen:

