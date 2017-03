Uutinen

Kouvolan Sanomat: KooKoon Tuokkola: En halua spekuloida pudotuspeleillä Kylmä totuus on, että jääkiekon Liigan pudotuspelit ovat karkaamassa Kouvolan KooKoolta. Playoff-unelman säilyttämiseen KooKoo olisi torstaina tarvinnut kolmen pisteen voiton Ässistä, mutta porilaiset kaappasivat kaksi pistettä Jussi Makkosen jatkoaikamaalilla. Jäännöspiste ei Kouvolassa lohduttanut, sillä samaan aikaan Ilves kaatoi Tampereella TPS:n ja siirsi pudotuspeliviivan jo yhdeksän pisteen päähän. Se taitaa olla jo KooKoolta ulottumattomissa. Päävalmentaja Tuomas Tuokkola ei ottelun jälkeen halunnut arvioida KooKoon pudotuspelimahdollisuuksia. — En tuohon spekulaatioon viitsi edes lähteä. Tässä on ollut niin paljon kääntymisiä ja vääntämistä. Keskitytään nyt siihen mitä me teemme. Jokainen jätkä antoi jäällä taas kaikkensa ja se on meille arvokkainta. Tuokkola oli tyytyväinen vahvaan ensimmäiseen erään, jonka KooKoo vei 2—0 Anrei Hakulisen ja Toni Hyvärisen maaleilla. — Avauserässä oli erittäin hyvä ja olisimme voineet tehdä siihen enemmänkin maaleja ja niitata pelin. Tuokkola löysi pelin sisältä myös lisää positiivista. — Pelin hienoin anti oli siinä, että saatiin minun aikanani kauden ensimmäinen 5—3-ylivoima. 45 peliä pelattiin ennen sitä ja heti tehtiin siitä maali. Se on tällä hetkellä meillä sataprosenttinen. KooKoon kokoonpanoista puuttuivat sairastumisen takia kapteeni Josh Green, Miro-Pekka Saarelainen ja Arttu Pelli. — Kaikki olivat mukana ketkä kynnelle kykenivät, kuittasi Tuokkola. Lue koko uutinen:

