Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvola ei pääse käsiksi Saaramaan leirintäalueeseen vielä 21 vuoteen Kouvolan kaupungin kassaan kilahtaa edelleen ainoastaan noin 2500 euron vuosivuokra Saaramaan viiden hehtaarin leirintäalueesta. Kaupunki ei ole epäivittänyt vanhaa vuokrasopimusta vuosikausiin. Leirintäalueen yritystoiminnan osti neljä vuotta sitten Vladimir Pochinkon johtama PLK Bio Oy. Pochinko on vuokrannut leirintäalueen maat. Yrittäjällä oli vielä toissa kesänä kovat suunnitelmat alueen kehittämiseksi. Kouvolan kaupungingeodeetti Sami Suoknuuti neuvotteli Pochinkon kanssa suunnitelmista. — Sen keskustelun jälkeen en ole kuullut yrittäjästä mitään, Suoknuuti sanoo. Hän arvelee, etteivät suunnitelmat ole toteutuneet. Suoknuuti myöntää, että kaupungin olisi pitänyt olla aktiivisempi vuokrasopimuksen noudattamisen valvonnassa. — Suoraan sanottuna en itsekään tiedä, mikä tässä on homman nimi. Meidän on vain toistaiseksi mentävä voimassa olevan vuokrasopimuksen ehdoilla. Leirintäalueen vuokrasopimus jatkuu vielä 21 vuotta eli vuoden 2038 loppuun. Entinen Anjalankosken kaupunki myi rakennukset ja vuokrasi leirintäalueen silloiselle yrittäjäpariskunnalle. Vuokra oli edullinen, koska pariskunta oli sitoutunut kunnostamaan ja sijoittamaan siihen rahaa. Kymmenen vuotta sitten pariskunta myi liiketoiminnan venäläisille. Kouvolan Sanomat ei tavoittanut Pochinkoa haastatteluun. Lue lisää Kouvolan Sanomista tai mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/03/02/Kouvola%20ei%20p%C3%A4%C3%A4se%20k%C3%A4siksi%20Saaramaan%20leirint%C3%A4alueeseen%20viel%C3%A4%2021%20vuoteen/2017221961849/4