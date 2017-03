Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kuusankoskella esittäytyvä Elisa Marin haluaa maalata entistä suurempia teoksia, tehdä materiaalikokeiluja ja viedä kädenjälkensä maailmalle Pidä huolta siitä, että töitäsi on esillä säännöllisesti. Hae aktiivisesti näyttelyaikaa ja apurahoja. Ole mukana taiteilijajärjestöjen toiminnassa. Ole läsnä sosiaalisessa mediassa. Loppu on itsestäsi kiinni, sinä yksin olet vastuussa. Tämän nuori kuvataiteilija Elisa Marin on oppinut. Marin (s. 1985) valmistui viime vuonna Lahden taideinstituutin viimeiseltä vuosikurssilta. Päijät-Hämeen kulttuurirahasto myönsi hänelle 24 000 euron eli vuoden mittaisen työskentelyapurahan. Sunnuntaina Kuusankosken Taideruukissa avautuu näyttely Forest. Se tuo Pato-galleriaan suurikokoisia maalauksia, joiden innoittajina ovat olleet suomalainen kansanperinne ja mytologia. Marin on käyttänyt työvälineinä muun muassa lastoja, palettiveitsiä, juuresharjoja ja sieniä. — Haluaisin tehdä vielä suurempia maalauksia vielä suuremmilla lastoilla. Haluan myös tehdä uusia materiaalikokeiluja. Marin suunnittelee muuttavansa jossakin vaiheessa ulkomaille. Esimerkiksi Lontooseen tai Berliiniin. — Olisin lähellä taide-elämän sykettä. Elisa Marinin näyttely on esillä Galleria Padossa 26. maaliskuuta saakka. Kaikille avoimet avajaiset ovat 5. maaliskuuta kello 12—17. Lue lisää perjantain lehdestä tai Kouvolan Sanomien mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

