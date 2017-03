Uutinen

Kouvolan Sanomat: Laki vaatii sähkökatkojen pituudet kuriin — Kymenlaakson Sähköverkko ja muut yhtiöt pohtivat keinoja Sähköyhtiöt haluavat eroon pitkistä sähkökatkoista. Sähkömarkkinalain käyttövarmuusvaatimusten mukaan yksittäinen sähkökatko ei saa kestää haja-asutusalueella yli 36:tta tuntia vuoden 2028 jälkeen. Taajama-alueella yläraja on kuusi tuntia. Tulevaisuuden sähkönkäyttäjien tarpeita selvitetään nyt Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja neljän verkkoyhtiön yhteisessä hankkeessa. Mukana ovat Kymenlaakson Sähköverkko, Järvi-Suomen Energia, Savon Voima Verkko ja PKS Sähkönsiirto. Sähkökatkojen pitäminen lain asettamissa rajoissa on hankalinta harvaan asutuilla alueilla. Etäisyydet ovat pitkiä ja maasto usein vaihtelevaa ja hankalaa verkon rakentamisen kannalta. Kaapelin kaivaminen maahan ei aina ole mahdollista tai järkevää, ja isot investoinnit verkkoihin nostavat siirtohintoja. — Tavoitteena on säästää investointikustannuksissa löytämällä oikea tapa toteuttaa verkko harvaanasutulle alueelle hukkaamatta resursseja. Tarkoituksena on täyttää asiakkaan tarpeet ja tehdä koko prosessi alusta loppuun kustannustehokkaalla tavalla, kertoo Kymenlaakson Sähköverkon toimitusjohtaja Raimo Härmä tiedotteessa. Hankkeessa pohditaan muun muassa, millaista sähköä haja-asutusalueen asukas tulevaisuudessa tarvitsee ja paljonko eri ajanjaksoina. — Tulevaisuuden sähkönkäyttäjän analysoinnissa voidaan hyödyntää etäluennan avulla saatua tarkkaa ja täsmällistä tietoa nykyisestä sähkön käytöstä, Härmä sanoo. Harvaan asuttujen alueiden kustannustehokas sähköverkko -hanke jatkuu vuoden 2018 loppuun. Tuloksia tulevaisuuden sähkönkäyttäjän tarpeista ja toimintamalleista saadaan syksyllä 2017. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/03/02/Laki%20vaatii%20s%C3%A4hk%C3%B6katkojen%20pituudet%20kuriin%20%E2%80%94%20Kymenlaakson%20S%C3%A4hk%C3%B6verkko%20ja%20muut%20yhti%C3%B6t%20pohtivat%20keinoja/2017465/4