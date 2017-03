Uutinen

Kouvolan Sanomat: Päivän peli: ”Pakko ei ole voittaa, kunhan antaa kaikkensa” Vaikka jääkiekon Liigan runkosarjan päätöskierros häämöttää jo vajaan puolentoista viikon päässä, ovat Kouvolan KooKoon pudotuspelit jatkuneet jo hyvän aikaa. — Samoja pudotuspelejä tässä on pelattu jo kolme kuukautta, kuvailee KooKoon päävalmentaja Tuomas Tuokkola KooKoon selviytymistaistelua pudotuspeliviivan tuntumassa. Tuokkola sanoo olevansa ylpeä pelaajien sitoutumisesta ja siitä miten joukkue on suoriutunut vaikka pelaajakermaa kuorittiin päältä muihin joukkueisiin siirtoikkunasta. — Arki ei ole muuttunut mihinkään. Paitsi että nyt on vähemmän miehiä mukana, kuittaa Tuokkola. KooKoon oljenkorsi pudotuspeleihin on ohut. Sen ehjänä säilyttämiseksi tarvitaan kolmen pisteen voiton molemmista loppuviikon peleistä. Torstaina Sumulaaksoon saapuu vieraaksi Porin Ässät ja lauantaina KooKoo matkustaa Mikkeliin Jukureiden vieraaksi. Tappio jommallekummalle tuhoaa todennäköisesti KooKoon pudotuspeliunelman. — Pakko ei ole voittaa, kunhan antaa kaikkensa. Tulos tulee sitten päälle jos on tullakseen. Pakottamalla näistä hommista ei tule yhtään mitään, tietää Tuokkola. Päävalmentajan mielestä haastavinta on ollut pitää paletti koossa täydet 60 minuuttia jokaisessa ottelussa. — Voittaminen ei ole meille ihan itsestään selvää. Olemme kuitenkin pelanneet niin hyvin, että viimeisestä neljästä pelistä meidän olisi pitänyt voittaa kaikki. Tarjolla olleista 12 pisteestä KooKoo raapi kasaan kahdeksan. Kahden kolmen pisteen kotivoiton (Sport ja Kärpät) lisäksi se nappasi kaksi pistettä Pelicansilta. Kolme pistettä hupeni vieraskaukalossa HIFK:n pussiin. Kuusi peliä ennen runkosarjan loppua KooKoon (54 ottelua/63 pistettä) ero pudotuspeleihin on seitsemän pistettä. Viimeistä pudotuspelipaikkaa pitää tällä hetkellä Jukurit (56/70). KooKoon ja Jukureiden välissä ovat vielä Ilves (55/70), Lukko (55/67) ja Sport (55/66). Jukureiden lisäksi KooKoo kohtaa ”päävastustajistaan” ensi viikolla Ilveksen ja jo mahdollisuutensa hukanneen SaiPan (56/60). Kahdessa viimeisessä runkosarjapelissä vastaan tulevat JYP ja HPK. KooKoon runkosarja päättyy maanantaina 13. maaliskuuta Kouvolassa. KooKoo—Ässät, jääkiekon Liigaa Kouvolan jäähallissa torstaina alkaen kello 18.30. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/03/02/P%C3%A4iv%C3%A4n%20peli%3A%20%E2%80%9DPakko%20ei%20ole%20voittaa%2C%20kunhan%20antaa%20kaikkensa%E2%80%9D/2017221963200/4