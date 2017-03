Uutinen

Kouvolan Sanomat: Poliisilla ajoneuvohuutokauppa ensi tiistaina Kouvolassa — tarjolla 55 käytöstä poistettua autoa Poliisin materiaalikeskus järjestää Kouvolassa ensi tiistaina perinteisen ajoneuvohuutokaupan. Huutokaupassa myytävät poliisin ajoneuvot on poistettu liikennekäytöstä. Monen auton sisustus on hyväksytty vain poliisin virkakäyttöön, mikä tarkoittaa, että auto on muutoskatsastettava ennen käyttöönottoa. Huutoluettelossa on yhteensä 55 ajoneuvoa ja rengaskasa. Ajetut kilometrit vaihtelevat, ja joissakin autoissa on vikoja tai vaurioita. — Mitään sokealla mummolla saaressa ollutta, pintakaasulla ja vain kesäisin köröteltyä kaaraa tuolla ei varmasti ole tarjolla, todetaan Suomen poliisin Facebook-sivulla. Huutokauppa on 7.3. kello 10 alkaen osoitteessa Savonsuontie 8. Lue koko uutinen:

