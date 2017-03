Uutinen

Kouvolan Sanomat: Siitepölykausi saattaa alkaa ensi viikolla — Kaakkois-Suomessa on jo vähän lepän siitepölyä Kevään siitepölykausi on alkamassa. Suomeen on jo kulkeutunut pieniä määriä lepän ja pähkinäpensaan siitepölyä, ja määrät ovat kasvamassa. — Ehkä ensi viikolla julistamme siitepölykauden alkaneeksi, sanoo Turun aerobiologian yksikön johtaja Annika Saarto. Kausi alkaa siitepölyllä, jota kulkeutuu Suomeen ilmavirtausten mukana. Lounaisessa Suomessa on todettu vähäisiä määriä lepän siitepölyä, ja sitä on ollut hieman myös Kaakkois-Suomen ilmassa. Koivun kukinta alkaa Suomessa yleensä juuri ennen vappua. Sitä ennen siitepölyä on kulkeutunut muualta muutaman viikon ajan. Siitepölyä tulee muun muassa Baltiasta ja Keski-Euroopasta. Myös Venäjän Karjalasta sitä voi kulkeutua paljonkin. Koivun siitepölylle allergisille on todennäköisesti tulossa helpohko vuosi. Kotimainen kukinta jäänee aika heikoksi, sanoo Luonnonvarakeskuksen tutkija Tatu Hokkanen. Luonnonvarakeskuksen arvio perustuu koivun norkkojen laskentoihin. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/03/02/Siitep%C3%B6lykausi%20saattaa%20alkaa%20ensi%20viikolla%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89Kaakkois-Suomessa%20on%20jo%20v%C3%A4h%C3%A4n%20lep%C3%A4n%20siitep%C3%B6ly%C3%A4/2017521966489/4