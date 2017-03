Uutinen

Kouvolan Sanomat: Hoitovapaalla oleva haluaisi itse päättää, kumpi vanhemmista jää kotiin Voikkaalla asuva Hanna Ahtiainen hoitaa kotona vuoden ja kolmen kuukauden ikäistä Nuuttia. Hän oli työtön tullessaan raskaaksi, eikä usko lähiaikojen tuovan muutosta työllisyystilanteeseen.— Haluaisin hoitaa lasta kotona kolmevuotiaaksi, hän sanoo.Puoliso, Mikko Ahtiainen on vakituisissa töissä metallialalla. Ahtiaiset laskivat, että vaimon on järkevämpää jäädä hoitovapaalla, vaikka hänen tulotasonsa hieman putosi. Miehen tulojen mukaan laskettavasta hoitorahasta jäi korotusosa pois.— Katsoin silti järkevämmäksi hoitaa lasta kotona sen sijaan, että olisin työtön työnhakija. Jos töitä olisi sattunut löytymään, hoitopaikka olisi pitänyt olla valmiina, Hanna Ahtiainen sanoo.Ahtiaisen perhe on tyytyväinen nykyiseen hoitovapaajärjestelmään. He toivovat, että perheiden päätösvalta siitä, kumpi jää lasta hoitamaan, säilyisi jatkossakin.Työnantajajärjestö EK:n perhevapaiden uudistusta koskevassa esityksessä äidin osuus olisi seitsemän kuukautta ja isän kuusi kuukautta ja 18 päivää. Yksinhuoltaja voisi pitää yksin koko vanhempainvapaan. Tukien tasoon mallissa ei puututtaisi.EK jakaisi vanhempainrahakauden lähes tasan vanhempien kesken. Samalla ansiosidonnaista vanhempainrahakautta pidennettäisiin noin kuukaudella 13,6 kuukauteen.— Tuntuisi erikoiselta, että isät ikäänkuin pakotettaisiin jäämään kotiin, vaikka usein heillä on korkeampi palkka kuin äideillä, Mikko Ahtiainen toteaa.Lue lisää perhevapaauudistuksesta Kouvolan Sanomista tai mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

