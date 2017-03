Uutinen

Kouvolan Sanomat: Juha Lallukka suosikki Kausalan Yrityksen Juhlahiidoissa Kausalan Yrityksen 90-vuotisjuhlahiihdoissa Kausalan hiihtomajan maastossa saatetaan nähdä sunnuntaina parisen sataa kilpailijaa. Viime hetken ilmoittautumisten perusteella mukana on puolentoistasataa suksijaa, mutta perutut Keimolan hiihdot saattavat nostaa määrän suuremmaksi.Kausalan hiihtomajan rinteillä nähdään muun muassa Kouvolan Hiihtoseuran Juha Lallukka, joka asettuu lähtöviivalle yleisen sarjan selvänä suosikkina. Lallukan suosikkiasemaa puoltavat vapaa hiihtotyyli ja miehen kova kunto. Jälkimmäisestä on todisteena Valkealan Tapaninpäivähiihtojen ja Viljo Ellosen Muistohiihtojen ykkössija Savonlinnassa. Suomen Cupissa Lallukka sijoittui seitsemänneksi.Nastolan Nasevaa edustava Rebecca Immonen on myös Kausalan kisojen mielenkiintoisimpia nimiä. N20-sarjassa hiihtävä Immonen voitti Suomen mestaruuden Äänekoskella ja sijoittui naisten Suomen Cupissa yhdeksänneksi. Kausalassa Nastolan lahjakkuus hiihtää omassa sarjassaan ja välttää näin yhteenoton naisten sarjassa isosiskonsa Angelika Immosen ja seuratoveri Inka Komosen kanssa.Juhlahiihdot alkavat sunnuntaina Kausalassa kello 10. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/03/03/Juha%20Lallukka%20suosikki%20Kausalan%20Yrityksen%20Juhlahiidoissa/2017221973586/4