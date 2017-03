Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvolalaiset liikenneopettajat: Ajo-opetuksen 10 + 10 tunnin kokeilu sujuu parhaiten, jos ajo-oppilas on ajanut aiemmin esimerkiksi mopoautolla Lyhennetty ajo-opetus ei ole kiinnostanut niin paljon kuin kouvolalaisissa autokouluissa odotettiin. Käynnissä olevassa kokeilussa koulutusta on lyhennetty lähes puoleen tavanomaisesta. Se sisältää 10 tuntia teoriaa ja 10 tuntia ajo-opetusta. Kouvolan keskustassa sijaitsevan Uusi autokoulu Pitkäsen liikenneopettaja Jukka Pitkänen kertoo, että nuoret valitsevat useammin tavallisen autokoulun kuin 10 + 10 -koulutuksen. — Ehkä se johtuu tavallista pienemmästä opetusmäärästä. Oppilaat arvioivat tarvitsevansa enemmän ajotunteja ja teoriaopetusta. Kylmiltään autokouluun tulevalle suositellaan tavanomaista autokoulua 10 + 10 -koulutus on reilusti halvempi kuin tavallinen autokoulu. — Jos oppilas tarvitsee lisäopetusta esimerkiksi ajotunteja, ne ovat samanhintaisia kuin perinteisessä opetuksessa, liikenneopettaja Jani Juvankoski Elimäen Liikennekoulusta sanoo. Kokeilu palvelee niitä, joilla on aiempaa kokemusta moottoriajoneuvoista. Kylmiltään autokouluun tulevalle liikenneopettajat suosittelevat tavanomaista autokoulua. — Jos asiakkaalla ei ole yhtään kokemusta ajoneuvoista, kymmenen ajokertaa on yleensä liian vähän, Juvankoski sanoo. Elimäen liikennekoulussa 15 henkilöä on valinnut 10 + 10 -koulutuksen. Yksi on saanut ajokortin. Uusi Autokoulu Pitkäsessä muutamat ovat valinneet kokeilun ja suorittaneet ajokortin. — Parhaiten kymmenen ajo- ja teoriatunnin malli sopii kevytmoottoripyöräkortin tai mopoautokortin haltijoille. He ovat päässeet jo liikkumaan liikenteessä, Juvankoski kertoo. Pitkäsen mielestä 10 + 10 -koulutus sopii etenkin niille, jotka ovat ajaneet aiemmin esimerkiksi harrastuksen takia. — Välillä autokouluun tulee niitäkin, jotka osaavat jo ajaa, mutta kortti puuttuu. Kokeilun ansiosta heidän ei ole pakko ajaa 18 tuntia. Heille tämä on hyvä vaihtoehto. Itseopiskelu auttaa Juvankosken mielestä kokeilu sopii myös niille, jotka ovat valmiita itseopiskeluun ja omaksuvat uusia asioita helposti. — Kun teoriatunneista lähtee yhdeksän pois, se tarkoittaa, että teoriaa pitää käydä läpi itse. Moni aloittaa 10 + 10 -koulutuksessa, mutta kymmenennen ajotunnin jälkeen tilanne arvioidaan uudelleen. Inssiajoon ei ole pakko mennä, vaan lisätunteja voi ottaa tarpeen mukaan. Käynnissä myös erillinen Kelpo Kuski -kokeilu Osassa Kouvolan autokouluista on käynnissä lisäksi erillinen Kelpo Kuski -kokeilu. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi on myöntänyt Kelpo Kuskille verkko-oppituntien kokeiluluvan. Kokeilussa B-ajokortin teoriatunteja järjestetään verkko-oppitunteina. Ideana on vähentää oppilaalle aiheutuvia opetus- ja liikkumiskustannuksia sekä poistaa teoriatuntien aikasidonnaisuus. Lue koko uutinen:

