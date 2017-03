Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvolan kaupunginjohtajan sopimukseen ei ole tulossa koeaikaa Kouvolan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jari Larikka (kok.) ehdottaa, että uuden kaupunginjohtajan virkasuhteessa ei noudatettaisi koeaikaa. Larikka kertoo luottamuksen hakijoihin olevan haastattelukierrosten jälkeen niin korkealla, että koeaikaa ei tarvita. Valtuusto voi vielä vaikuttaa asiaan. Pääsääntöisesti kaikille viranhaltijoille, kuten opettajille ja kaupunginsihteereille, tulee koeaika, Kuntaliiton neuvottelupäällikkö Sari Ojanen sanoo. Yleensä koeaika on molempien osapuolten etu. Kaupunginjohtajan kohdalla koeaikaa ei välttämättä tarvita, sillä kaupunginjohtajasta on helpompi päästä eroon kuin muista viranhaltijoista. Kuntaliitto ei ole tehnyt tutkimusta kaupunginjohtajien koeaikakäytännöistä, joten tarkkaa tietoa menettelyn yleisyydestä ei ole. Kaupunginjohtajan irtisanomissuojaa voi tarkastella kahden lain kautta. Viranhaltijalain mukaan viranhaltija voidaan erottaa yksilösyistä, mutta tämä vaatisi räikeitä virkavelvollisuuksien laiminlyöntejä ja törttöilyä, sanoo Kuntaliiton lakiasiainjohtaja Arto Sulonen. Kaupunginjohtajaa ei voi erottaa taloudellisten tai tuotannollisten perusteiden takia, kuten muita viranhaltijoita. Tässä mielessä kaupunginjohtajalla on hieman muita viranhaltijoita vahvempi irtisanomissuoja. Helpompaa kaupunginjohtajan erottaminen on kuntalain perusteella. Kuntalain mukaisesti kaupunginjohtaja voidaan erottaa luottamuspuutteen takia, jos kaksi kolmasosaa valtuustosta niin päättää. Periaatteessa tämä tarkoittaa sitä, että kaupunginjohtajalla menee sukset ristiin poliittisten päätöksentekijöiden kanssa. Tässä tapauksessa kaupunginjohtajaa täytyy kuulla, ja syyt luottamuspulaan kertoa. — Valtaosa irtisanomisista johtuu luottamuspuutteesta, Sulonen sanoo. Kaupunginjohtajavalintaa käsitellään kaupunginhallituksen kokouksessa ensi maanantaina. Kouvolan seuraava kaupunginjohtaja on mitä todennäköisimmin Marita Toikka tai Janne Laine. Toikasta tai Laineesta tulee Kouvolan uusi kaupunginjohtaja, jos 13. maaliskuuta kaupunginvaltuustossa ei kisaan ilmesty yllättäjiä. Lue koko uutinen:

