Kouvolan Sanomat: Kouvolan sotaveteraanit saivat villasukat 100-vuotiaan Suomen kunniaksi Kouvolan alueen sotaveteraaneille jaettiin tänään perjantaina villasukkia Kouvolan seurakuntakeskuksessa. Valtakunnallinen Villasukat veteraaneille, Suomi 100 -Facebookryhmä neuloi jokaiselle Suomen veteraanille villasukat. Kouvolassa sukkia neulottiin reilu 550 paria. Kouvolassa on 375 sotaveteraania. — Ylimääräiset sukat lähetetään muualle Suomeen niitä tarvitseville, kertoo Eeva Paanola, joka on toiminut yhteyshenkilönä villasukkien neulojien ja veteraanijärjestöjen yhteyshenkilönä Kouvolassa. Sukat jaetaan veteraaneille vuoden 2017 aikana Suomen Sotaveteraaniliiton, Rintamaveteraaniliiton ja Sotainvalidien veljesliiton kautta. Myös järjestöihin kuulumattomat veteraanit huomioidaan mahdollisuuksien mukaan. — Osa veteraaneista ei päässyt paikan päälle, mutta lähetämme sukat postissa ja käymme palvelutaloissa jakamassa sukkia, kertoo Kouvolan Sotaveteraanit ry:n toiminnanjohtaja Toivo Hartikainen. Kouvolan seurankuntakeskukseen perjantaina saapunut Maila Rastas oli saamistaan sukista liikuttunut. — Tällaiset tempaukset luovat uskoa tulevaan. Villasukat lämmittävät jalkojen lisäksi myös sydäntä. Paanola kertoo, että viime kesänä perustettu Facebookryhmä neuloi 18 000 sukkaparia ennätysajassa. — Alunperin tarkoitus oli, että jaamme villasukat veteraaneille itsenäisyyspäivänä, mutta sukkamäärä täyttyi jo alkuvuodesta. Sukkia ovat neuloneet tuhannet suomalaiset. — Tämä on ollut tunteikas projekti. On ollut ihanaa huomata kuinka moni nuorikin on osallistunut villasukkien neulomiseen, Paanola sanoo. Lue koko uutinen:

