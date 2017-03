Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvot viitoitti tietä rohkeudellaan — ”Kunpa näitä tehtäisiin vielä seurojen välisellä yhteistyöllä ja liigan tuella” Kouvojen toiminnanjohtaja Eero Lehtinen oli perjantai-iltana tyytyväinen mies, jolla oli takki tyhjä. Lähes 2200 katsojaa loi Espoon Areenaan hyvän tunnelman, ja Kouvot väänsi trillerimäisestä ottelusta herkullisen voiton. Lehtinen sai Areenassa paljon spontaania tyytyväistä palautetta. Kouvojen järjestämillä linja-autokyydeillä Kouvolasta matkasi yli 200 kannattajaa. — Hillitön määrä työtunteja on uponnut tähän tapahtumaan. Joukkue otti kaksi pistettä ja talkooväki kymmenen, Lehtinen kuvaili ja kiitteli talkooavusta etenkin Honkaa ja EBT:tä. Lehtisen mukaan kotiottelun siirtäminen Mansikka-aholta Espooseen ei ollut Kouvoille lottovoitto, mutta tempaus avasi silmiä ja näkymiä koripallopiireissä. — Näytimme, että Korisliigaa voi pelata näinkin. Kunpa näitä tehtäisiin vielä seurojen välisellä yhteistyöllä ja liigan tuella. Tahtotila tällaisiin isompiin juttuihin tuntuu olevan liigassa vahva, mutta tekeminen on vasta alkumetreillä. Päävalmentaja Pieti Poikola sanoi arvostavansa seuran rohkeaa vetoa. Kouvojen valmennusryhmästä tai pelaajistosta ei tullut missään vaiheessa poikkipuoleista sanaa kotipelin viemisestä muualle. — Jos ei yritä mitään suurta ja rohkeaa, ei sellaista koskaan saavutakaan. Oli makea juttu tulla pelaamaan isolle areenalle, Poikola totesi. Kouvot on hävinnyt tällä kaudella Korisliigassa turkasen monta tiukkaa ottelua, mutta perjantaina kouvolalaisjoukkue käänsi kelkan makoisalla tavalla. Poikkeuksellisesti Espoon Areenassa Tapiolan urheilupuistossa kotiottelunsa helsinkiläistä Seagullsia vastaan pelannut Kouvot kampesi tappioasemasta 69—66 (30—32) -voittoon. Sarjajohtaja Seagullsin nitistäminen teki Kouvoille gutaa monessa mielessä. Seurajohdon rohkea veto siirtää kotiottelu markkinointimielessä Espooseen oli onnistunut tapahtuma, sillä katsomoon saapui Korisliigan kuluvan kauden ennätysyleisö 2193. Vain Salon Vilpas on yltänyt yli 2000 katsojan rajan kahdessa kotiottelussaan (2094 ja 2015). Ottelu oli alusta loppuun erittäin tasainen. Seagulls johti viimeisellä neljänneksellä neljään otteeseen seitsemällä pisteellä, mutta Kouvot osoitti vahvaa luonnetta. Steven Pledger (20/5) ja Tuomas Hirvonen (12/4/6 syöttöä) pumppasivat kolmosillaan Kouvot johtoon kaksi ja puoli minuuttia ennen summeria. Michael Cuffee (15/5) nosti 69—66-voittokorin Arttu Saarijärven mainiosta syötöstä, ja loppuhetkillä Seagullsin Carl Lindbomin (17/7) ja Timo Heinosen kolmoset eivät uponneet. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/03/03/Kouvot%20viitoitti%20tiet%C3%A4%20rohkeudellaan%20%E2%80%94%20%E2%80%9DKunpa%20n%C3%A4it%C3%A4%20teht%C3%A4isiin%20viel%C3%A4%20seurojen%20v%C3%A4lisell%C3%A4%20yhteisty%C3%B6ll%C3%A4%20ja%20liigan%20tuella%E2%80%9D/2017221973855/4