Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvot voi saada luvan hankkia Mansikka-aholle sponsorinimen Kouvolalaisella koripallon erikoisseuralla Kouvoilla on mahdollisuus myydä Mansikka-ahon urheiluhallin nimi kolmeksi seuraavaksi kaudeksi, jos toimitilajohtaja Timo Oksasen ehdotus menee läpi. Asiasta päättää Kouvolan kaupunginhallitus maanantaisessa kokouksessaan. Kouvojen toiminnanjohtajan Eero Lehtisen mukaan kyseessä olisi yksi lisäelementti seuran yhteistyökuvioihin. — Tällaisesta on haaveiltu, ja nyt olemme saamassa siihen virallisen luvan, Lehtinen sanoi. Nimen myyntiin ja hallin seinään tulevien mainosten teettämisen ja kiinnittämisen kustannuksista vastaa Kouvot. Mainosten kiinnityspaikat seura sopii yhdessä kaupungin tilapalvelujen kanssa. — Olemme tehneet hieman tunnusteluja asian suhteen. Kyse ei ole suurista rahoista, mutta pienetkin purot auttavat seuraa, Lehtinen kommentoi. Kouvolassa on aiemmin myyty muun muassa jäähallin ja pesäpallostadionin nimet sponsoreille. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/03/03/Kouvot%20voi%20saada%20luvan%20hankkia%20Mansikka-aholle%20sponsorinimen/2017221968954/4