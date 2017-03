Uutinen

Kouvolan Sanomat: Levymessut, konsertteja, keikkoja ja teatteria — Kouvolan viikonloppu on tapahtumia täynnä Kouvolassa ei tänä viikonloppuna tarvitse pyöritellä peukaloita kotona, ellei halua. Tässä muutamia poimintoja viikonlopun tapahtumista. Kouvolan teatterissa menee lauantaina Satu Linnapuomin ohjaama Vakavuusongelma kahteen otteeseen, ja sunnuntaina puolestaan on tarjolla Mikä?teatterin Hiekkahentuset ja Kuusankosken teatterin Lasten vallankumous. Älä unohda myöskään elokuvia! Miten olisi Oscar-voittaja Moonlight, musikaalielokuva La La Land, kiitetty Tom of Finland tai kuusankoskelaisen dokumenttiohjaajan Jouni Hiltusen Matka merelle? Ravintola El Mundossa Kouvolan keskustassa vietetään lauantaina kello 18 lähtien kansainvälistä iltaa. International Night -tapahtumassa nähdään muotinäytöksiä, musiikkia ja tanssiesityksiä. Esiintymässä ovat muun muassa Voice of Finlandista tuttu nigerialaissyntyinen laulaja Michael Ekeghasi, kantelemuusikko Minna Raskinen ja irakilainen muusikko Rebar Jamak. Ohjelmassa nähdään myös Bollywood-tyyppistä tanssia nepalilaisilta tanssijoilta ja muotinäytös. Kuusankosken teatterilla kuunnellaan lauantai-iltana kello 19 Juice Leskisen musiikkia. Musaklubin nimi on Ryvetetty kyyhkynen ja muita Juice Leskisen tarinoita. Bändissä soittavat Markku Heino, laulu ja kitara, Päivi Helkala, laulu, Jari Lukkari, basso, Nessu Marttila, laulu ja koskettimet, Jukka Ollikainen, rummut, Tomi Sihvonen, kitara. Ovet ja baari avautuvat klo 18. Muutakin musiikkitarjontaa riittää. Nostalgisen pubrockin lähettiläs Junnu ja Pikkutakit esiintyy tänään perjantaina kotikaupungissaan Kouvolassa, ravintola Kaisassa. Menossa mukana on myös Tom Roinila, joka vetäisee soolokeikan. Roinila aloittaa kello 22.30 ja Pikkutakit kello 23. Pub 23:ssa soittaa viikonloppuna useaan otteeseen Robbie Hill (UK) ja Emilia Sisco. Räppäri Stepa heittää keikan Amarillossa lauantaina. Mulligansissa puolestaan soittaa perjantaina Agents ja Vesa Haaja. Pianotaiteilija Risto Lauriala pitää sunnuntaina konsertin Kouvolassa. Konsertin järjestää Kouvolan seurakunta yhteistyössä Pohjois-Kymen musiikkiopiston kanssa. Konsertti on Kouvolan seurakunnan Maria-salissa sunnuntaina 5. maaliskuuta kello 18. Kohisevan valaan runoja kuullaan niin ikään sunnuntaina kello 18—20. Paikkana on Pato Klubi Kuusankosken Taideruukissa. Ambient-klubin vieraina ovat Esa Ruoho ja Janne Puurtinen. Jälkimmäinen tunnetaan myös HIM-yhtyeen kosketinsoittajana. Perinteisillä levymessuilla Tuulensuojassa on tuttuun tapaan tarjolla runsas valikoima lp- ja cd-levyjä ynnä muuta alaan liittyvää. Messut pidetään lauantaina kello 10—15. Myyjinä ovat Suomen merkittävimmät levykauppiaat ja keräilijät. Levymessuille on vapaa pääsy. Myös taitoluistelua on tarjolla. Junioreiden ja senioreiden loppukilpailu ja junioreiden hopeafinaali käydään Kouvolan jäähallissa viikonloppuna. Kisat alkavat lauantaina kello 10.30 ja sunnuntaina kello 10. Tänä viikonloppuna on lisäksi oiva mahdollisuus kokeilla Roller derbyä. Avoimet, maksuttomat treenit pidetään 5.3. kello 14 Haanojan haalilla. Luistimia ja suojia saa lainaksi. Jos koirat kiinnostavat, kannattaa lauantaina suunnata Käpälämäen halliin osoitteeseen Jyrääntie 55. Anttilan Erämiehet, Metsästyskerho Eräveikot ja Tuohikotin Metsästysyhdistys järjestävät siellä metsästyskoirien ryhmänäyttelyn lauantaina kello 9–16. Mahdollisten laturetkien tilanne kannattaa tarkistaa järjestäjiltä, sillä lumipeite hupenee kovaa vauhtia. Katso muut tapahtumat Kouvolan Sanomien tapahtumakalenterista. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/03/03/Levymessut%2C%20konsertteja%2C%20keikkoja%20ja%20teatteria%20%E2%80%94%20Kouvolan%20viikonloppu%20on%20tapahtumia%20t%C3%A4ynn%C3%A4%20/2017221970046/4