Kouvolan Sanomat: Lukija kalastusmaksuista: Viehekalastus on niin pientä puuhastelua, ettei eläkeläisten maksua tarvita Kalastonhoitomaksujen palauttaminen yli 65-vuotiaille jakaa lukijoiden mielipiteitä. Moni antaisi eläkeikäisten kalastaa ilmaiseksi jatkossakin. — Jos kaikki ne todella lupansa maksaisivat, joille tuo kalastusmaksu lain perusteella kuuluu, asiat olisivat hyvin, eikä pienituloisilta eläkeläisiltä lupamaksuja tarvitsisi kerätä. Verkkokalastajat, myöskin eläkeikäiset, kuitenkin hoitavat kalastuskuntakohtaiset velvoitteet tunnollisesti. Kyllä tuo viehekalastus on niin pientä puuhastelua, että siihen ei mitään maksua eläkeikäisille tarvita. — Vapautus kaikille eläkeläisille iästä riippumatta myös vesialueen omistajan maksuista. — Monen eläkeläisen mahdollisuus syödä täysipainoisesti ja terveellisesti. Ei missään tapauksessa maksuja käyttöön. Ovat aikanaan myös osuudeltaan maksunsa maksaneet. Eläkeläisten tuloilla ei pidä yrittää kassoja kartuttaa. Vastakkaisiakin mielipiteitä esiintyy. — Eläkeläiset ovat varakasta väkeä, joutaisivat maksamaan vaikka kaksinkertaisen maksun. Nimimerkki Luvaton kalastaja laittaisi nykyisen lupajärjestelmän uusiksi. — Suurin ongelma kalastuksen vähenemisessä on typerät maksut... Jos ihminen kalastaa yhdellä vavalla, yhdellä katiskalla tai yhdellä verkolla, ei tuhoa kalakantaa, vaan hoitaa sitä. On järkevää keksiä raja, milloin aletaan maksattamaan... Olisiko se 3 vapaa, 3 katiskaa ja 3 verkkoa. On turhauttavaa maksaa, kun tietää, että niitä rahoja ei kohdisteta koskaan niille pienille lammille, joissa kalastaa. Lue koko uutinen:

