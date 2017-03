Uutinen

Kouvolan Sanomat: Niko Saarisen vuosi ripustettiin Kouvolan Mediamajan seinälle Niko Saarinen ikuisti elämäänsä vuoden 2016 jokaisena päivänä ja ripusti kuvat näyttelyksi Kouvolaan. Näyttely on hienoinen kannanotto siihen, että netti pullistelee kuvia. Saarista miellyttää kuvan muuttuminen konkreettiseksi. Kun käsien ulottuvilla on kännykkäkamera, moni kuvaa joka päivä. Otokset saattavat olla räpsäyksiä, joita ei tule ajateltua sen syvällisemmin. Saarinen ei räpsäissyt projektiinsa yhtäkään puhelinkuvaa. — Kännykkäkamera jäi vuoden aikana ihan sivuun, sillä kuvasin ainoastaan järjestelmäkameralla. Se on aika kompakti, helppo kantaa mukana. Hän ei kuitenkaan ylenkatso kännykällä kuvailua. — Loppujen lopuksi välineellä ei ole merkitystä, jos vain on silmää. Saarinen luonnehtii kuvien perusteella vuottaan näin: hyviä keikkoja, kavereita, selfieitä, koiria, harhailua Helsingin ja Kouvolan kaduilla, autokuvia, varjoja seinillä, hieman liikaa tuplavalotuksia, yksi paljas perse ja jonkin verran satunnaisia epätoivon hetkiä, kun ei ollut mitään kuvattavaa. Tätä oli elämäni — 366 kuvan näyttely on esillä Kouvolan pääkirjaston Mediamajassa arkisin 10. huhtikuuta saakka. Lue lisää lauantain lehdestä tai Kouvolan Sanomien mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

