Kouvolan Sanomat: Perhevapaita hämmentää nyt useampi kauha Elinkeinoelämän keskusjärjestö EK, Suomen ammattialojen keskusliitto SAK, neljä puoluetta sekä eri perhejärjestöt julkaisivat viime viikkojen aikana ehdotuksiaan perhevapaiden rukkaamisesta uusiksi. Viimeisimpänä EK julkaisi alkuviikosta oman ehdotuksensa, jossa hoitovapaa puolitettaisiin nykyisestä 36 kuukaudesta 18:aan.EK:n johtajan Ilkka Oksalan mukaan tavoite on parantaa naisten asemaa työmarkkinoilla, lisätä tasa-arvoa ja työllisyysastetta. Oksala mainitsee, että tutkimusten mukaan kotihoidontukia käyttävät juuri äidit, joilla on keskimääräistä lyhyempi työhistoria tai heillä ei ole lainkaan työkokemusta. Heidän joukossaan kokonaan ammatillista koulutusta vailla olevien naisten osuus on suuri.— Nykyiset pitkät kotihoidontukikaudet heikentävät heidän työmarkkina-asemaansa entisestään. Lapsiasiainvaltuutettu Tuomas Kurttila ottaa kantaa perhevapaiden uudistukseen toukokuun puolivälin jälkeen lapsiasianeuvottelukunnan kokouksessa. Hänen mielestään perhevapaiden uudistusta on tarkasteltava kokonaisuutena. Kotihoidontuki on osa perheiden tulonmuodostusta.— Tuen lakkaamista täytyy arvioida myös suhteessa lapsiperheiden köyhyyteen, Kurttila sanoo.Myöskään Suomen Vanhempainliitto ei ole vielä ottanut kantaa perheuudistusmalleihin. Toiminnanjohtajan Ulla Siimeksen mukaan uudistusta tehtäessä on keskusteltava myös arvoista.— Varhaiskasvatuksen kehittämisestä, perhevapaista ja työelämän uudistamisesta. Ne kun olennaisesti liittyvät toisiinsa.Sekä Kurttila että Siimes korostavat hoitovapaauudistuksessa sitä, että korvaavan hoidon tulee olla laadukasta.Alle kolmivuotiaiden päivähoidossa laadun lisäksi on Siimeksen mukaan oleellista, kuinka pitkään ja kuinka monena päivänä lapsi on hoidossa. Siihen puolestaan vaikuttaa työelämän jousto.— Mitä pienempi lapsi, sitä tärkeämpiä ovat pysyvät ja turvalliset aikuissuhteet, pienet lapsiryhmät, laadukas varhaiskasvatus ja hoiva, Siimes sanoo. Lue lisää Kouvolan Sanomista tai mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

