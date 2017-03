Uutinen

Kouvolan Sanomat: Starboxin bloggaajien vinkit viikonloppuun: vaniljakreemi-raparperipiirakka, uuniohrapuuroa lisukkeilla ja ihana pastakastike Starbox.fi:n bloggaajat ovat jälleen kehitelleet ihania reseptejä, jotka vievät kielen mennessään. Jannen keittiössä -blogin Janne etsi pitkää sopivaa raparperipiirakan ohjetta, ja löysikin useamman hyvän ohjeen. —Tykkään kuitenkin muokata reseptejä ja kokeilla jotain uutta. Tähän piirakkaan testasin kolmea eri pohjaa ja tähän olin tyytyväinen, Janne kertoo. Ensin tehdään vaniljakreemi, sen jälkeen valmistetaan pohja ja sulatetaan raparperinpalat. Sitten onkin jo piirakka melkein valmis. Janne on käyttänyt tämän reseptin ohjeessa grammoja. — Olen huomannut, että onhan se helpompaa mitata ne grammoissa, kun teelusikat, ruokalusikat ja desit eivät ole niin tarkkoja mittoja ja lopputulos ei välttämättä ole aina sama, bloggari perustelee. Ohjeen Jannen vaniljakreemi-raparperipiirakkaan voit lukea täältä. Minun elämäni, minun palapelini -blogin Sanna rakastaa valkosipulia, punasipulia, avokadoa ja sitruunamehua. Joten Sanna päätti, että näitähän voisi heittää uuniohrapuuron sekaan. Lisäksi Sanna pilkkoi paistinpannulle maustamattomia kanasuikaleita. — Helppoa ja nopeaa, ja oli muuten hyvää! Sanna iloitsee. Voit lukea ohjeen veikeään eri herkuilla maustettuun uuniohrapuuroon täältä. Kakkupuoti hurmaava -blogin Mari halusi kokeilla miten syntyy pastakastike, johon ei tarvita kermaa, parmesaania eikä edes mozzarellaa. Joten Mari kokkasi pastakastikkeen, jossa oli tonnikalaa, kapriksia, rucolaa, sitruunaa, mustapippuria, suolaa ja oliiviöljyä. Marin blogissa on pastakastikkeen kaveriksi ohje vielä tiramisulle. Käy lukemassa pastakastikkeen ja tiramisun ohje Kakkupuoti hurmaava blogista täältä. Starbox.fi on Kaakon Viestinnän blogiyhteisö, jossa on tällä hetkellä yli 60 bloggaajaa. Blogien aihepiirejä ovat mm. hyvinvointi, matkailu, ruoka, leivonta, kauneus, muoti, urheilu, valokuvaus ja kädentaidot. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/03/03/Starboxin%20bloggaajien%20vinkit%20viikonloppuun%3A%20vaniljakreemi-raparperipiirakka%2C%20uuniohrapuuroa%20lisukkeilla%20ja%20ihana%20pastakastike/2017221963055/4