Kouvolan Sanomat: Tutkimus: Kuntajohtajat pitävät sosiaalista mediaa liian arvaamattomana työvälineenä Kuntajohtajat eivät käytä sosiaalista mediaa työvälineenään. He pitävät sitä vieraana ja arvaamattomana ympäristönä, jota on vaikea hallita. He myös pitävät omaa sosiaalisen median viestintä- ja vuorovaikutustaitoaan riittämättömänä. Tämä ilmenee Lapin yliopistossa tehdystä, Kunnallisalan kehittämissäätiön rahoittamasta tutkimuksesta. Tutkimuksen yhteydessä lähetettiin kyselylomake kaikille Suomen 313 kuntajohtajalle. Lisäksi 25 johtajaa haastateltiin erikseen. Tutkimuksen ovat tehneet Antti Syväjärvi, Jaana Leinonen, Anu Pruikkonen ja Rauno Korhonen. Tutkimuksen mukaan sosiaalisen median hyödyntämistä ei ole kuntaorganisaatioissa kunnolla koordinoitu. Sen hyödyntämismahdollisuudet ovat vielä epäselviä niin kunnille kuin kuntajohtajillekin. — Kuntajohtajilla ei ole myöskään riittävää tietoa onnistuneista käytännöistä ja kokemuksista, jotka voisivat toimia sysäyksenä ja tukena sosiaalisen median hyödyntämisen aloittamiseksi omassa johtamistyössä, Syväjärvi ja Leinonen toteavat. Lisäksi kuntajohtajilla on vaikeuksia hahmottaa lainsäädännön raameja, jotka voivat rajoittaa viranhaltijan toimintaa sosiaalisessa mediassa. Tutkijat pitävät sosiaalista mediaa osana tulevaisuuden kuntajohtamista, joten kuntajohtajien tulisi perehtyä siihen ja hyödyntää sen tarjoamat mahdollisuudet. Tutkimuksen loppuraporttiin voi tutustua täällä.

