Kouvolan Sanomat: Työntekijät kokevat yhä enemmän ulkonäköpaineita — ”Vaatimukset ovat tulleet aloille, joilla niitä ei ennen ollut” Ulkonäköpaineet lisääntyvät työelämässä. Dosentti Mira Karjalainen Helsingin yliopistosta puhuu esteettisestä työstä — siitä, kun hyvältä näyttämisestä tulee osa työtä. — Aina on ollut malleja ja lentoemäntiä, mutta ulkonäkövaatimukset ovat tulleet niillekin aloille, joilla niitä ei ennen ollut. Ajatellaan, että ulkonäkö vastaa ihmisen sisältöä ja kertoo tämän luotettavuudesta. Karjalainen tutkii tulevaisuuden työelämää Suomen Akatemian WeAll-hankkeessa. Tutkimustiimi on haastatellut 25—50-vuotiaita tietotyöläisiä muun muassa heidän ulkonäköpaineistaan. Tietyn alan työntekijöiden oletetaan olevan tietyn näköisiä. Urheiluliikkeiden työntekijät usein ovat sporttisia ja kosmetiikkamyyjät taidokkaasti meikattuja. Ulkonäköpaineiden lisääntyminen on Karjalaisen mukaan seurausta visuaalisesta ja yksilökeskeisestä ajastamme. Optikkoketju Instrumentariumin konseptikäsikirjassa sanotaan, että optisella myyjällä on hyvä olla siistit sisäkengät, hame ei saa olla liian lyhyt ja college-housut eivät sovi työasuksi. Myös meikin on syytä olla huoliteltu, sanoo myymäläpäällikkö Heli Karvonen Lappeenrannan Instrumentariumista. — Työasuna on yrityksen antama valkoinen takki, joka luo yhtenäistä brändiä. Laseja ei tarvitse olla, Karvonen naurahtaa. Ulkonäkötoiveet kerrotaan uudelle työntekijälle perehdytyksessä. — Pidän tärkeänä sitä, että oma persoona saa näkyä. Kaikkien ei tarvitse olla samannäköisiä, Karvonen sanoo. Lue koko uutinen:

