Kouvolan Sanomat: Kaksi euroa asukasta kohti — Uuden palvelumallin miljoonabudjetti jakautuisi Kouvolan alueille asukasmäärän mukaan Kouvolan tulevaisuuden 2030 palvelumalliesityksessä ehdotetaan miljoonabudjettia Kouvolan alueiden kehittämiseen vuodelle 2018. Ehdotuksen mukaan alueparlamentit saisivat käyttää rahaa siten, kuten itse parhaaksi näkevät. Tavoitteena olisi kehittää ja elävöittää alueita ilman byrokratiaa. Ohjausryhmä on esittänyt vuoden 2018 budjettiin miljoona euroa aluekehittämisrahaa, joka koostuu kahdesta osasta. Aluekeskuskohtaista kehittämisrahaa jaettaisiin yhteensä 170 000 euroa. Raha jakautuisi asukasmäärän perusteella, jolloin jokaiselle alueelle annettaisiin 2 euroa asukasta kohden. Innovaatiorahavaraukseen esitetään 830 000 euroa vuotta kohti. Alueparlamentit voisivat hakea rahaa kehittämisideoihin, hankkeisiin ja projekteihin. Tätäkin rahaa jaettaisiin asukasmäärän mukaan. Rahoitettavien hankkeiden ja projektien tulisi perustua kaupunkistrategian tavoitteisiin. Monipalvelupisteiden toimintaa on tarkoitus kokeilla jo tänä vuonna yhdessä tai kahdessa eri kohteessa. Monipalvelupisteissä palvelut voisivat olla sekä julkisia että yritysten ja yhdistysten tarjoamia. Kouvolafiilis-palvelumalliraportin mukaan pisteet voisivat sisältää esimerkiksi nuorisotoimintaa, tuottajatoreja, neuvoloita, kahviloita tai kerhotiloja. Alueet päättävät itse, mitä palveluita haluavat. Ohjausryhmä on esittänyt vuoden 2018 talousarvioon varattavaksi yhteensä 240 000 euroa monipalvelupisteiden kalustamiseen ja tekniikan hankkimiseen. Jokainen piste saisi 30 000 euroa. Lisäksi monipalvelupisteiden kiinteisiin kuluihin ja henkilömenoihin varattavaksi esitetään 50 000 euroa aluekeskusta kohti, eli yhteensä 250 000 euroa. Palvelumalliesitys menee jatkovalmisteluun seuraavalle valtuustolle, eli sitä ei ole vielä suoraan hyväksytty. Palvelumalliesitystä täytyy kaupunginhallituksen puheenjohtajan Jari Larikan (kok.) mukaan katsoa isommalla joukolla uuden kaupunkistrategian laatimisen yhteydessä. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/03/04/Kaksi%20euroa%20asukasta%20kohti%20%E2%80%94%20Uuden%20palvelumallin%20miljoonabudjetti%20jakautuisi%20Kouvolan%20alueille%20asukasm%C3%A4%C3%A4r%C3%A4n%20mukaan/2017221972574/4